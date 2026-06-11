1000 Lakes Dance Cup 2026 w Ostródzie. Ponad 1500 tancerzy, gwiazdy i taneczne święto na Mazurach

Ostróda ponownie gospodarzem jednego z największych turniejów tańca w Polsce

Po udanych edycjach organizowanych w Olsztynie i Biskupcu, gdzie wydarzenie zdobyło tytuł „Wydarzenia Roku”, organizatorzy po raz drugi z rzędu wybrali Ostródę na miejsce zmagań najlepszych tancerzy z całego kraju. Przez dwa dni hala Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji wypełni się uczestnikami reprezentującymi kluby i szkoły tańca od Gdańska po Lublin. Organizatorzy spodziewają się nie tylko ponad 1500 zawodników, ale również licznej publiczności i kibiców.

Gwiazdy w jury – Ryfa Ri i Mackenna Wilson

Jednym z największych atutów tegorocznej edycji jest skład jury.W kategorii Hip Hop oceniać będzie Ryfa Ri – ikona polskiej sceny street dance, raperka oraz jurorka programu „You Can Dance – Po prostu tańcz!”, znana z wyrazistej osobowości i wieloletniego doświadczenia.Z kolei w kategorii Modern Jazz pojawi się Mackenna Wilson, tancerka z Nowej Zelandii i absolwentka renomowanych szkół tanecznych, w tym CLI Conservatory w Stanach Zjednoczonych. Jej obecność podkreśla międzynarodowy charakter wydarzenia.

Hip Hop, Jazz, Modern i widowiskowe battles

Podczas 1000 Lakes Dance Cup publiczność będzie mogła oglądać występy w wielu stylach tanecznych, w tym: Hip Hop, Jazz, Modern, Taniec Współczesny, efektowne bitwy taneczne (battles).Różnorodność kategorii sprawia, że wydarzenie przyciąga zarówno początkujących tancerzy, jak i doświadczonych zawodników rywalizujących na najwyższym poziomie.

Święto tańca i promocja regionu

Turniej od lat stanowi nie tylko sportową rywalizację, ale także okazję do promocji Mazur i Ostródy. Setki rodzin, trenerów oraz sympatyków tańca odwiedzających miasto przekładają się na duże zainteresowanie lokalną ofertą turystyczną i gastronomiczną.Organizatorzy zapowiadają również bogatą oprawę medialną oraz liczne materiały foto i wideo dokumentujące przebieg wydarzenia.Najważniejsze informacje1000 Lakes Dance Cup 2026Data: 13–14 czerwca 2026 r.Miejsce: Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji, ul. Kościuszki 22A w OstródzieKategorie: Hip Hop, Jazz, Modern, Taniec Współczesny oraz battlesUczestnicy: ponad 1500 tancerzy z całej PolskiTo zapowiada się na jeden z największych i najbardziej widowiskowych weekendów tanecznych na Warmii i Mazurach. Miłośnicy dynamicznych pokazów, sportowej rywalizacji i nowoczesnych choreografii z pewnością znajdą w Ostródzie coś dla siebie.