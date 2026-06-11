Słońce rządzi wszystkim! Moc atrakcji w olsztyńskiej Kortosferze [PROGRAM]

Andrzej Brzozowski Materiały prasowe Kortosfera
2026-06-11 20:53

W piątek, 12 czerwca - Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji UWM Kortosfera zaprasza na kolejną edycję wydarzenia „Słońce rządzi wszystkim”. Od godziny 9:00 do 21:00 widowiskowe pokazy, laboratoria, spotkanie z Karolem Wójcickim oraz koncert Stacha Bukowskiego. Udział we wszystkich atrakcjach jest bezpłatny!

„Słońce rządzi wszystkim – energia” w olsztyńskiej Kortosferze
Autor: Andrzej Brzozowski

Moc atrakcji i spotkanie z gwiazdą (PROGRAM)

  • Spotkanie z Karolem Wójcickim „Z głową w gwiazdach”. Jeden z najpopularniejszych popularyzatorów astronomii w Polsce zabierze uczestników w fascynującą podróż po kosmosie. To wyjątkowa okazja, by spojrzeć w niebo z zupełnie nowej perspektywy i odkryć tajemnice Wszechświata.
  • Koncert Stacha Bukowskiego. Wieczorem scena należeć będzie do Stacha Bukowskiego – artysty młodego pokolenia, którego twórczość łączy emocjonalne teksty z nowoczesnym brzmieniem. To muzyczne zakończenie dnia pełnego naukowych wrażeń.
  • Laboratorium Wysokich Energii. Efektowne pokazy z wykorzystaniem cewki Tesli i generatora Van de Graaffa. Błyskawice, wyładowania i widowiskowe eksperymenty pokażą energię w najbardziej spektakularnym wydaniu.
  • Laboratorium Świetlnych i Barwnych Zjawisk. Świat światła, kolorów i optycznych eksperymentów. Uczestnicy poznają niezwykłe właściwości luminescencji oraz przekonają się, jak fascynująca potrafi być fizyka światła.
  • Open Lab Mikroskopowy. Samodzielna obserwacja preparatów pod mikroskopem i możliwość odkrywania mikroświata z bliska. To przestrzeń dla wszystkich ciekawych tego, czego nie widać gołym okiem.
  • Warsztaty z edukatorami. Interaktywne zajęcia prowadzone przez edukatorów Kortosfery pozwolą uczestnikom samodzielnie eksperymentować, badać i odkrywać świat nauki poprzez działanie.
  • Mobilne Planetarium. Kosmiczne projekcje i niezwykłe opowieści o Wszechświecie. Uczestnicy będą mogli zanurzyć się w świat gwiazd, planet i galaktyk bez opuszczania Kortosfery.
  • Pokazy naukowe na scenie. Widowiskowe eksperymenty fizyczne i chemiczne realizowane na żywo. Dynamiczne pokazy połączą naukę z rozrywką i pokażą, że nauka naprawdę potrafi zaskakiwać.
  • Teleskopy słoneczne. Możliwość obserwacji Słońca przy użyciu specjalistycznych teleskopów oraz poznania bliżej naszej najbliższej gwiazdy.
  • Strefa gier logicznych. Łamigłówki, wyzwania i logiczne zadania dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Idealna przestrzeń do wspólnej zabawy i treningu umysłu.
  • Łaziki i strefa kosmicznych atrakcji. Poznaj technologie inspirowane eksploracją kosmosu i zobacz z bliska konstrukcje wykorzystywane do badań oraz eksploracji.
  • Kino plenerowe – film Ex Machina. Wieczorny seans pod gwiazdami będzie idealnym zakończeniem dnia pełnego naukowych emocji.

Kiedy? 12 czerwca 2026. Godziny wydarzenia: 9:00–21:00

12:00 oraz 16:00 - spotkanie z Karolem Wójcickim

19:00 – koncert Stacha Bukowskiegopo koncercie – kino plenerowe

Gdzie?

Kortosfera – Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji UWM ul. Dybowskiego 11a, Olsztyn.

Słońce rządzi w Kortosferze 2026
Autor: Kortosfera/ Materiały prasowe

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