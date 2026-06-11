Moc atrakcji i spotkanie z gwiazdą (PROGRAM)
- Spotkanie z Karolem Wójcickim „Z głową w gwiazdach”. Jeden z najpopularniejszych popularyzatorów astronomii w Polsce zabierze uczestników w fascynującą podróż po kosmosie. To wyjątkowa okazja, by spojrzeć w niebo z zupełnie nowej perspektywy i odkryć tajemnice Wszechświata.
- Koncert Stacha Bukowskiego. Wieczorem scena należeć będzie do Stacha Bukowskiego – artysty młodego pokolenia, którego twórczość łączy emocjonalne teksty z nowoczesnym brzmieniem. To muzyczne zakończenie dnia pełnego naukowych wrażeń.
- Laboratorium Wysokich Energii. Efektowne pokazy z wykorzystaniem cewki Tesli i generatora Van de Graaffa. Błyskawice, wyładowania i widowiskowe eksperymenty pokażą energię w najbardziej spektakularnym wydaniu.
- Laboratorium Świetlnych i Barwnych Zjawisk. Świat światła, kolorów i optycznych eksperymentów. Uczestnicy poznają niezwykłe właściwości luminescencji oraz przekonają się, jak fascynująca potrafi być fizyka światła.
- Open Lab Mikroskopowy. Samodzielna obserwacja preparatów pod mikroskopem i możliwość odkrywania mikroświata z bliska. To przestrzeń dla wszystkich ciekawych tego, czego nie widać gołym okiem.
- Warsztaty z edukatorami. Interaktywne zajęcia prowadzone przez edukatorów Kortosfery pozwolą uczestnikom samodzielnie eksperymentować, badać i odkrywać świat nauki poprzez działanie.
- Mobilne Planetarium. Kosmiczne projekcje i niezwykłe opowieści o Wszechświecie. Uczestnicy będą mogli zanurzyć się w świat gwiazd, planet i galaktyk bez opuszczania Kortosfery.
- Pokazy naukowe na scenie. Widowiskowe eksperymenty fizyczne i chemiczne realizowane na żywo. Dynamiczne pokazy połączą naukę z rozrywką i pokażą, że nauka naprawdę potrafi zaskakiwać.
- Teleskopy słoneczne. Możliwość obserwacji Słońca przy użyciu specjalistycznych teleskopów oraz poznania bliżej naszej najbliższej gwiazdy.
- Strefa gier logicznych. Łamigłówki, wyzwania i logiczne zadania dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Idealna przestrzeń do wspólnej zabawy i treningu umysłu.
- Łaziki i strefa kosmicznych atrakcji. Poznaj technologie inspirowane eksploracją kosmosu i zobacz z bliska konstrukcje wykorzystywane do badań oraz eksploracji.
- Kino plenerowe – film Ex Machina. Wieczorny seans pod gwiazdami będzie idealnym zakończeniem dnia pełnego naukowych emocji.
Kiedy? 12 czerwca 2026. Godziny wydarzenia: 9:00–21:00
12:00 oraz 16:00 - spotkanie z Karolem Wójcickim
19:00 – koncert Stacha Bukowskiegopo koncercie – kino plenerowe
Gdzie?
Kortosfera – Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji UWM ul. Dybowskiego 11a, Olsztyn.
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