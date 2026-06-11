Słońce rządzi wszystkim! Moc atrakcji w olsztyńskiej Kortosferze [PROGRAM]

W piątek, 12 czerwca - Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji UWM Kortosfera zaprasza na kolejną edycję wydarzenia „Słońce rządzi wszystkim”. Od godziny 9:00 do 21:00 widowiskowe pokazy, laboratoria, spotkanie z Karolem Wójcickim oraz koncert Stacha Bukowskiego. Udział we wszystkich atrakcjach jest bezpłatny!

Autor: Andrzej Brzozowski