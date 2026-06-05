„Olsztyn LOVE Nauka” to nowa, plenerowa inicjatywa Kortosfery w formule otwartego pikniku naukowego. W godzinach 12:00 – 18:00 na terenach zielonych przy wjeździe do kampusu UWM na chętnych czekało sporo atrakcji: pokazy naukowe na żywo, warsztaty i interaktywne stanowiska edukacyjne, konkursy i quizy z nagrodami.

„Olsztyn LOVE Nauka” - wydarzenie dla każdego – dzieci, młodzieży i dorosłych – łączące naukę, zabawę i integrację w swobodnej, piknikowej atmosferze.

– To było nasze marzenie, żeby zorganizować wydarzenie poza murami naszego Olsztyńskiego Centrum Nukowego. Inicjujemy je w roku popularyzacji nauki - mówi Mateusz Pikuliński, dyrektor Kortosfery.

- Inicjatywa połączyła środowisko naukowe, studentów oraz mieszkańców regionu, umożliwiając prezentację doświadczeń naukowych i bezpośredni kontakt z naukowcami. To jest niezwykle ważne, żeby wyjść z wiedzą ze strefy komfortu, z laboratorium. Chcemy pokazać jak istotna jest nauka i czym się zajmują naukowcy - podkreśla Pikuliński.

Od godz. 12 do 17 odbyła się część naukowa, a od 18. część koncertowa. Wystąpili: Zalia oraz Łukasz Reks, pedagog z UWM i finalista 16. edycji „The Voice of Poland”.

Inicjatywa była dofinansowana z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Projekt i działania popularyzujące naukę zaplanowane są do roku 2029.

Nauka, zabawa i muzyka w Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego Kortosfera