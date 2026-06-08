Ponad 70 kierunków i tysiące możliwości – startuje rekrutacja na UWM!

Czas podjąć decyzję o swojej przyszłości

Wybór studiów to jeden z pierwszych kroków na drodze do wymarzonego zawodu. Niektórzy z Was od dawna wiedzą, jaki zawód chcą wykonywać w przyszłości, a inni dopiero szukają swojej drogi. W ofercie UWM znajdują się zarówno kierunki cieszące się dużą popularnością od lat, jak i propozycje odpowiadające na potrzeby współczesnego rynku pracy.

Nie wiecie jeszcze, który kierunek wybrać? Wszystkie opisy znajdziecie na portalu rekrutacyjnym UWM.

Najważniejsze terminy związane z rekrutacją

Jeśli planujecie rozpocząć studia stacjonarne I stopnia lub jednolite studia magisterskie (z wyłączeniem kierunku lekarskiego z tokiem nauczania w języku polskim), pamiętajcie o kilku ważnych datach:

rejestracja w systemie IRK – od 4 czerwca do 13 lipca,

opłata rekrutacyjna – do 13 lipca,

wgranie do IRK skanów wszystkich potrzebnych dokumentów – od 4 czerwca do 13 lipca,

ogłoszenie listy kandydatów – 17 lipca, od godziny 12:00,

potwierdzenie zamiaru studiowania przez dostarczenie wymaganych dokumentów – do 24 lipca, do godziny 15:00.

W przypadku studiów stacjonarnych II stopnia, niestacjonarnych lub jednolitych studiach magisterskich obowiązują poniższe terminy:

rejestracja w systemie IRK – od 4 czerwca do 21 lipca,

opłata rekrutacyjna – do 21 lipca,

wgranie do IRK skanów wszystkich potrzebnych dokumentów – od 4 czerwca do 21 lipca, do godziny 15:00, ogłoszenie listy kandydatów – 27 lipca, od godziny 13:00, potwierdzenie zamiaru studiowania przez dostarczenie wymaganych dokumentów – do 31 lipca, do godziny 15:00. A jeśli chcecie studiować w języku angielskim, A jeśli chcecie studiować w języku angielskim, zajrzyjcie na stronę i zapoznajcie się z pełną ofertą studiów I i II stopnia, a także z obowiązującym procesem rekrutacyjnym.

Rekrutacja krok po kroku

W całym procesie rekrutacji pomoże Wam system IRK, czyli Internetowa Rekrutacja Kandydatów. To właśnie tam założycie konto, wybierzecie kierunek studiów, uzupełnicie swoje dane i prześlecie wymagane dokumenty. System prowadzi Was przez kolejne etapy, więc nie musicie się o nic martwić. Dodatkowo możecie zajrzeć na stronę rekrutacji, gdzie w zakładce krok po kroku znajdziecie WSZYSTKIE szczegółowe informacje.

i Autor: UWM/ Materiały prasowe

Co dalej po rejestracji?

Teraz czekamy… ale spokojnie, to nie potrwa długo. Jeśli rekrutujecie się na studia stacjonarne I stopnia lub jednolite studia magisterskie, wyniki poznacie już 17 lipca. Kandydaci na studia II stopnia, studia niestacjonarne oraz jednolite magisterskie sprawdzą je 27 lipca.

Jeśli zobaczycie w systemie informację o zakwalifikowaniu na studia, GRATULACJE! Pozostaje już tylko potwierdzić chęć studiowania i dostarczyć wymagane dokumenty. Pamiętajcie o terminach, żeby ich nie przegapić:

w przypadku studiów stacjonarnych I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich macie czas do 24 lipca do godziny 15:00,

dla studiów stacjonarnych II stopnia, studiów niestacjonarnych i jednolitych studiów magisterskich termin upływa 31 lipca o 15:00.

Dokumenty, jakich będziecie potrzebować, to: podanie wygenerowane z systemu IRK podpisane własnoręcznie, kopia świadectwa dojrzałości oraz zdjęcie do legitymacji opisane z tyłu imieniem, nazwiskiem oraz numerem ID z systemu IRK.

Gdzie dostarczyć dokumenty?

Dokumenty możecie dostarczyć osobiście do Punktu Obsługi Kandydata przy ul. Oczapowskiego 12b (Biblioteka Uniwersytecka UWM) lub wysłać je pocztą (Punkt Obsługi Kandydata, Oczapowskiego 12b, 10-719 Olsztyn), dopisując na kopercie, na jaki kierunek składacie dokumenty. Pamiętajcie jednak, że liczy się data dostarczenia dokumentów do uczelni, a nie data ich nadania.

Macie wątpliwości? Śmiało kontaktujcie się z UWM!

Jeśli tylko macie jakiekolwiek pytania dotyczące studiów i rekrutacji – UWM jest do Waszej dyspozycji. Możecie zadawać pytania przez system IRK lub dzwonić na infolinię rekrutacyjną pod numer: 89 524 50 80. Możecie to zrobić od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00 Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdziecie również w FAQ.