Praca, staż, praktyka. Targi Pracy UWM 2026
Targi Pracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie to coroczne wydarzenie organizowane przez Biuro Karier UWM. Tegoroczna edycja odbyła się 14 maja 2026 roku w Bibliotece Uniwersyteckiej. Wydarzenie przyciąga studentów, absolwentów oraz mieszkańców regionu poszukujących zatrudnienia, staży i praktyk. Posłuchajcie, co działo się tego dnia w Kortowie!
Szansa dla studentów i absolwentów na kontakt z przyszłym pracodawcą
Z roku na rok Targi Pracy UWM przyciągają coraz większą liczbę wystawców. Tym razem organizatorzy zaprosili ponad 60 firm i instytucji. Swoje stoiska przygotowały m.in. Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie, Sąd Okręgowy w Olsztynie, 4 Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej czy Miejski Urząd Pracy w Olsztynie.
Jak podkreślają uczestnicy, spotkania z wystawcami pomagają w lepszym rozumieniu oczekiwań pracodawców, kierunków rozwoju oraz wymagań rekrutacyjnych.
1. Nie ma chyba pracownika, który nie kochałby wolnych weekendów, jednak do 1973 roku pracowało się nie pięć, a sześć dni w tygodniu. Który dzień był jedynym dniem wolnym od pracy?