Praca, staż, praktyka. Targi Pracy UWM 2026

Andrzej Brzozowski
2026-06-02 15:25

Targi Pracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie to coroczne wydarzenie organizowane przez Biuro Karier UWM. Tegoroczna edycja odbyła się 14 maja 2026 roku w Bibliotece Uniwersyteckiej. Wydarzenie przyciąga studentów, absolwentów oraz mieszkańców regionu poszukujących zatrudnienia, staży i praktyk. Posłuchajcie, co działo się tego dnia w Kortowie!

Szansa dla studentów i absolwentów na kontakt z przyszłym pracodawcą

Z roku na rok Targi Pracy UWM przyciągają coraz większą liczbę wystawców. Tym razem organizatorzy zaprosili ponad 60 firm i instytucji. Swoje stoiska przygotowały m.in. Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie, Sąd Okręgowy w Olsztynie, 4 Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej czy Miejski Urząd Pracy w Olsztynie.

Jak podkreślają uczestnicy, spotkania z wystawcami pomagają w lepszym rozumieniu oczekiwań pracodawców, kierunków rozwoju oraz wymagań rekrutacyjnych.

Posłuchajcie, co działo się tego dnia w Kortowie!

Posłuchaj: Targi Pracy UWM 2026. Relacja Andrzeja Brzozowskiego
Mediateka.pl

Polecany artykuł:

Remont Zamku w Olsztynie. Dom Mikołaja Kopernika zostanie zamknięty na trzy lata
Praca w czasach PRL. Ten QUIZ rozwiążesz, jeśli pamiętasz tamte lata
Pytanie 1 z 10
1. Nie ma chyba pracownika, który nie kochałby wolnych weekendów, jednak do 1973 roku pracowało się nie pięć, a sześć dni w tygodniu. Który dzień był jedynym dniem wolnym od pracy?
Olsztyn Radio ESKA Google News
Kortowo
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
UWM
Olsztyn
Biblioteka Uniwersytecka UWM
targi pracy