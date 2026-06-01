Olsztyn bliżej budowy nowego stadionu. Jest finansowanie inwestycji wartej miliony złotych

2026-06-01 16:10

Miasto Olsztyn wykonało kolejny ważny krok w kierunku budowy nowego stadionu miejskiego. Spółka Hala Olsztyn pozyskała finansowanie inwestycji, a wybrana oferta kredytowa pozwoli zaoszczędzić około 22 mln zł w całym okresie spłaty.

Krok bliżej stadionu w Olsztynie

Autor: Anita Zalewska

Erste Bank Polska sfinansuje budowę stadionu w Olsztynie

Spółka Hala Olsztyn zakończyła postępowanie dotyczące pozyskania finansowania dla budowy nowego stadionu miejskiego. W konkursie ofert uczestniczyły trzy duże instytucje finansowe, a najkorzystniejszą propozycję przedstawił Erste Bank Polska.Jak podkreślają przedstawiciele banku, negocjacje potwierdziły wysoką wiarygodność finansową samorządu, co przełożyło się na korzystniejsze warunki finansowania.– Olsztyn to partner, który podchodzi do inwestycji w sposób przemyślany i odpowiedzialny. Cieszymy się, że możemy wesprzeć realizację projektu, który przyniesie mieszkańcom wymierne korzyści – mówi Mariusz Chojnacki, dyrektor Biura Sektora Publicznego i Uczelni Wyższych Erste Bank Polska.

Miasto zaoszczędzi około 22 milionów złotych

Wybór oferty Erste Bank Polska oznacza znaczące obniżenie kosztów finansowania inwestycji. Według szacunków oszczędności w całym okresie spłaty kredytu wyniosą około 22 mln zł w porównaniu z pierwotnie przedstawionymi propozycjami.To jeden z najważniejszych etapów przygotowań do budowy nowego stadionu, który pozwala przejść do kolejnych działań związanych z realizacją inwestycji.

Nowy stadion ma służyć mieszkańcom przez cały rok

Prezydent Olsztyna Robert Szewczyk przypomina, że zapowiedź budowy nowego stadionu została ogłoszona rok temu.– Mieszkańcy Olsztyna zasługują na obiekt sportowy z prawdziwego zdarzenia. Dziś robimy kolejny, ważny krok w stronę realizacji tego projektu. To będzie przestrzeń, która będzie żyła nie tylko w dni meczowe – podkreśla prezydent.Nowy stadion ma pełnić nie tylko funkcję sportową. W obiekcie znajdą się m.in. Punkt Obsługi Mieszkańca, restauracja, sale konferencyjne oraz przestrzeń przeznaczona do zarządzania kryzysowego, która na co dzień będzie dostępna dla mieszkańców.

Nowoczesny obiekt z parkingami i dobrą komunikacją

Projekt zakłada również dostosowanie stadionu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Obiekt będzie dobrze skomunikowany transportem publicznym oraz wyposażony w parkingi dla kibiców i użytkowników.Pozyskanie finansowania zamyka jeden z kluczowych etapów przygotowań do inwestycji i przybliża Olsztyn do rozpoczęcia budowy długo oczekiwanego stadionu miejskiego.

