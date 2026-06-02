Zamek w Olsztynie do remontu. Inwestycja za 76 milionów złotych

Siedziba Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie przejdzie największą modernizację od wielu dekad. Projekt pod nazwą „Nowoczesne muzeum w zabytkowych murach – podniesienie atrakcyjności turystycznej Zamku Kapituły Warmińskiej w Olsztynie” otrzymał 50 mln zł dofinansowania z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko (FEnIKS 2021–2027). Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 76 mln zł. Ponad 13 mln zł pochodzić będzie z budżetu województwa warmińsko-mazurskiego, a pozostałą część stanowią inne środki finansowe.

Zamek będzie zamknięty przez trzy lata

Prace mają rozpocząć się pod koniec 2026 roku. W listopadzie obiekt zostanie przekazany wykonawcy jako plac budowy, co oznacza konieczność całkowitego opuszczenia zamku przez muzeum oraz zabezpieczenia wszystkich eksponatów. Jak zapowiada dyrektor Muzeum Warmii i Mazur Piotr Żuchowski, przed instytucją stoi 39 miesięcy intensywnych prac konserwatorskich i budowlanych. W tym czasie zamek będzie niedostępny dla zwiedzających, jednak pozostałe oddziały muzeum mają funkcjonować bez zmian.

Co obejmie remont olsztyńskiego zamku?

Zakres inwestycji jest bardzo szeroki i obejmuje praktycznie cały obiekt. Zaplanowano między innymi: remont wszystkich brył zamkowych,konserwację zabytkowych wnętrz, modernizację dachów skrzydła barokowego i wieży, wymianę oraz renowację posadzek, podłóg i stolarki okiennej, remont schodów,rozbudowę i modernizację wszystkich instalacji technicznych,konserwację elewacji oraz murów obronnych, przebudowę dziedzińca zamkowego wraz z nową małą architekturą,szczegółowe badania konserwatorskie historycznych wnętrz.

Większa dostępność i nowe wystawy

Po zakończeniu inwestycji Zamek Kapituły Warmińskiej ma spełniać najwyższe standardy ochrony muzealnych zbiorów. Znacznie poprawi się również dostępność dla osób z niepełnosprawnościami.Projekt zakłada także stworzenie nowych przestrzeni edukacyjnych oraz przygotowanie nowoczesnych wystaw, które mają przyciągnąć jeszcze większą liczbę odwiedzających.

Miejsce związane z Mikołajem Kopernikiem

Olsztyński zamek to jeden z najcenniejszych zabytków Warmii i Mazur. Powstał w połowie XIV wieku, a jego wyjątkowa wartość historyczna związana jest przede wszystkim z działalnością Mikołaja Kopernika, który mieszkał i pracował tutaj jako administrator dóbr kapituły warmińskiej. Samorząd województwa podkreśla, że inwestycja ma nie tylko zabezpieczyć bezcenny zabytek na kolejne pokolenia, ale również wzmocnić jego pozycję jako jednego z najważniejszych punktów na turystycznej mapie Polski.

Koniec prac planowany na 2029 rok

Zgodnie z harmonogramem zakończenie remontu oraz pełne rozliczenie projektu nastąpi w grudniu 2029 roku. Po ponownym otwarciu odwiedzający mają zobaczyć zupełnie nowe oblicze jednego z najbardziej rozpoznawalnych zabytków Olsztyna.

POSŁUCHAJ: wiceminister kultury Maciej Wróbel