10. Charytatywny Bieg o Złotą Monetę i wielki rodzinny piknik

W niedzielę 14 czerwca pobiegniemy dla 460. chorych i niepełnosprawnych dzieci z Warmii i Mazur.

- Po raz kolejny spotkamy się, by razem nieść dobro i nadzieję dzieciom z Warmii i Mazur – mówi Iwona Żochowska-Jabłońska, dyrektor zarządzająca Fundacji „Przyszłość dla Dzieci”.

- To będzie także nasze podziękowanie za to, że kolejny rok jesteście z nami i wspieracie nasze dzieci. Ten bieg jest wspaniałym finałem akcji "Dobro oddaje!", która trwa. Dla tych wszystkich dzieci, dla których szpital jest drugim domem. Uwierzcie nam! One tak bardzo chciałyby mieć tylko jeden dom – ten rodzinny. Wy możecie im pomóc w realizacji marzeń – dodaje dyrektor Żochowska-Jabłońska.

„Dobro oddaje!”

- Wspieraj z nami walczące z chorobami dzieci, zostań bohaterem tych małych bohaterów i świętuj wspólnie z nami - mówi Agnieszka Terebiłów z Fundacji Przyszłość dla Dzieci.

- 14 czerwca zapraszamy Was do Centrum Rekreacyjno-Sportowego Ukiel na olsztyńskiej plaży miejskiej na piknik rodzinny, w ramach którego odbędzie się Bieg o Złotą Monetę. Z radością powitamy tam wszystkie dzieci…, bo przygotowujemy już moc atrakcji. Tak więc — czy masz lat 3, czy 103 — możesz biec z nami – dodaje Agnieszka Terebiłów z Fundacji Przyszłość dla Dzieci.

Wpisowe z biegu i akcji ”Dobro oddaje” zostanie przeznaczone na leczenie i rehabilitację ponad 500 podopiecznych Fundacji „Przyszłość dla Dzieci”. Dzięki Wam – darczyńcom, uczestnikom i przyjaciołom Fundacji „Przyszłość dla Dzieci” – mogą tę walkę wygrywać.

Do zobaczenia 14 czerwca na starcie 10. Biegu o Złotą Monetę.

Uwaga! Zapisy do biegu trwają do wtorku włącznie do godziny 23:59. Obecność obowiązkowa.

https://przyszloscdladzieci.org/10-bieg-o-zlota-monete-zapisy/

Jak można pomóc?

Fundacja zaprasza do wspierania zbiórki za pośrednictwem strony internetowej: https://przyszloscdladzieci.org/zbiorka/dobro-oddaje-2026/. Liczy się każda wpłata. którą Darczyńcy uznają za stosowną. Społeczności szkół i przedszkoli mogą wziąć udział w konkursie „Szkoła/Przedszkole z Największym Sercem” (który od lat cieszy się popularnością), a firmy i organizacje dołączyć do grona partnerów, dla których społeczna odpowiedzialność jest ważnym działaniem.

Wspólnie zbieramy 140 000 zł, by opłacić to, co najważniejsze: szansę na zdrowie i życie w pełni sił.

O Fundacji „Przyszłość dla Dzieci”

Fundacja od 24 lat opiekuje się dziećmi z niepełnosprawnościami i ciężkimi schorzeniami, które mieszkają na Warmii i Mazurach. Pod stałą opieką organizacji znajduje się obecnie pół tysiąca maluchów i tych nieco starszych. Dzięki wsparciu Darczyńców Fundacja „Przyszłość dla Dzieci” finansuje rehabilitację, leczenie, zakup sprzętu medycznego oraz organizuje akcje integrujące lokalną społeczność wokół idei niesienia pomocy. Dobro oddaje!

X Charytatywny Biegu o Złotą Monetę ma nasze eskowe wsparcie!

Posłuchaj: 10. charytatywny Bieg o Złotą Monetę. Z Iwoną Żochowską- Jabłońską i Agnieszką Terebiłów rozmawia Andrzej Brzozowski.

Jak było podczas IX Biegu o Złotą Monetę? Polecamy sprawdzić naszą eskową galerię foto!!!

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i Autor: Fundacja Przyszłość dla dzieci/ Materiały prasowe

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10. Bieg o Złotą Monetę - Niedziela 14 czerwca 2026 r.

12:30 - 15:30 Praca Biura Zawodów (do 15:00 - zgłaszanie Dzieci i Młodzieży)

15:30 Wspólna rozgrzewka dla Dzieci i Młodzieży

15:35 Bieg Dzieci do lat 4 (rocznik 2022 i młodsi) – 200 m

15:40 Bieg Dzieci w wieku 5-6 lat (roczniki 2021 - 2020) – 200 m

15:50 Bieg Młodziaków w wieku 7-9 lat (roczniki 2019 - 2017) – 400 m

16:00 Bieg Starszaków w wieku 10-12 lat (roczniki 2016 - 2014) – 800 m

16:10 Bieg Starszaków w wieku 13-15 lat (roczniki 2013 - 2011) – 800 m

16:20 Wspólna rozgrzewka dla Biegu Głównego

16:30 Bieg Główny dla osób w wieku 16 lat i starszych (rocznik 2010 i starsi) - 5 km (jedna pętla) z elektronicznym pomiarem czasu

17:30 Limit czasu Biegu Głównego

17:45 Dekoracja i losowanie nagród