Milionowy pasażer na lotnisku w Szymanach

Lotnisko Olsztyn-Mazury po 10-latach funkcjonowania doczekało się milionowego pasażera. Została nim Pani Barbara z Lidzbarka Warmińskiego, która przyleciała do Szyman z Dortmundu.

- Nie spodziewałam się czegoś takiego - mówi Pani Barbara. - Absolutnie jak pan powiedział na pokładzie, że wśród nas jest milionowy pasażer. Moja pierwsza myśl, ciekawe kto to? Nie pomyślałam, że to ja. Bardzo miła niespodzianka. Z portu lotniczego Olsztyn-Mazury korzystam systematycznie – dodaje Barbara Rakowska.

Dla Pani Barbary przygotowano liczne niespodzianki, a wszyscy pasażerowie zostali poczęstowani tortem.

Milionowy pasażer został obsłużony w szczególnym momencie – w roku, w którym Port Lotniczy Olsztyn-Mazury obchodzi jubileusz 10-lecia działalności. Przez dekadę lotnisko w Szymanach konsekwentnie budowało swoją pozycję na rynku regionalnych portów lotniczych. Dziś należy do grona 15 lotnisk pasażerskich w Polsce i pełni ważną rolę komunikacyjną oraz gospodarczą, otwierając Warmię i Mazury na krajowe i międzynarodowe połączenia, a także wspierając rozwój turystyki, biznesu i całego regionu

- Polacy chcą latać, chcą korzystać z lotnisk, które mają blisko - mówi Wiktor Wójcik, prezes portu lotniczego Olsztyn-Mazury. - Są dobrze są obsłużeni i nie gubią się lotniskach, a na małych to jest ta zaleta, że wiadomo gdzie udać się bezpośrednio do odprawy, kontroli. Pasażerka, która dzisiaj przyleciała jak się okazuje bardzo często korzysta z naszych usług bo jest z naszego regionu Warmii i Mazur – dodaje Wójcik.

Kolejny rekord pasażerów - jak usłyszał reporter Radia Eska - ma zostać pobity zdecydowanie szybciej.

Przez pierwsze 5 miesięcy tego roku obsłużono około 46 tysięcy pasażerów, czyli aż 69 proc. więcej, niż rok wcześniej. Z lotniska w Szymanach realizowane są stałe połączenia lotnicze do Krakowa (PLL LOT), Londynu Stansted i Duesseldorfu-Weeze (Ryanair) oraz Dortmundu (Wizz Air). Wkrótce, jeszcze w czerwcu, mają być realizowane loty czarterowe do Turcji i Albanii.