To była wymagająca rywalizacja! 4. edycja BackYard Ultra Warmia

Andrzej Brzozowski
2026-03-25 7:38

Piotr Szymański wygrał czwartą odsłonę BackYard Ultra Warmia. Pokonanie 53 pętli wokół jeziora Kielarskiego dało mu też gwarantowane miejsce w kadrze na drużynowe Mistrzostwa Świata w Backyardzie, które odbędą się w październiku. Wśród pań najlepsza była Olsztynianka – Izabela Białousz, 40 pętli.

BackYard Ultra Warmia - bieg którego formuła przywędrowała do nas z USA

- Biegacze mają do pokonania ok. 7-kilometrową pętlęmówi Grzegorz Baran z fundacji Warneland, która organizuje BackYard Ultra Warmia. - Startują co godzinę, o pełnej godzinie i mają 60 minut na jej ukończenie. Kto tego nie zrobi odpada. Walka trwa do momentu, aż na trasie zostanie jeden zawodnik. Trzeba samotnie pokonać o jedną pętlę więcej niż osoba, która odpadła na ostatniej rundzie. Rywalizacja może potrwać kilka dni. W tej edycji zakończyła się po 53 okrążeniach.

Czwarta edycja BackYard Ultra Warmia miała eskowe wsparcie.

Posłuchaj: 4. edycja BackYard Ultra Warmia. Relacja Andrzeja Brzozowskiego
