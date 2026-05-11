Targi mają pomóc młodym ludziom w wyborze dalszej ścieżki zawodowej

Biuro Karier UWM zaprasza do udziału w Targach Pracy UWM w Olsztynie, które odbędą się 14 maja w Kortowie. Po raz czwarty Biblioteka UWM stanie się przestrzenią do spotkań z pracodawcami i przedstawicielami różnorodnych branż oraz do rozmów o przyszłości zawodowej i trendach na rynku pracy. Organizatorzy wydarzenia zachęcają: przyjdź, porozmawiaj, poznaj przedstawicieli firm i instytucji, znajdź pracę, staż lub praktyki!

W tym roku organizatorzy przewidują około 60 firm i instytucji. Wśród nich będą m.in. EGGER Biskupiec Sp. z o.o., Citi Handlowy i Citi, Amazon, Cedrob S.A., IKEA Industry Poland Sp. z o.o. Oddział w Wielbarku, DFM sp. z o.o., Grupa Maspex: TYMBARK – MWS Sp. z o.o. Oddział w Olsztynku, Santander Bank Polska, ERKO czy Wipasz S.A. oraz największe instytucje z Warmii i Mazur. Pracodawcy reprezentują różne branże, by jak najwięcej studentów i absolwentów UWM mogło uzyskać wskazówki dotyczące przyszłej pracy.

PODCAST ESKA OLSZTYN - Z Pauliną Babuchowską z Biura Karier UWM rozmawia Andrzej Brzozowski.

