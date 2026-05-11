Silent Party w Galerii Warmińskiej. Oficjalny before Kortowiady 2026 na parkingu centrum handlowego

Silent Party powered by SPOT po raz pierwszy w Galerii Warmińskiej

Takiej imprezy w Olsztynie jeszcze nie było. Organizatorzy Kortowiady wspólnie z Galerią Warmińską przygotowali wydarzenie, które połączy klimat studenckiego festiwalu z nowoczesnym formatem silent disco. Impreza odbędzie się na krytym parkingu Galerii Warmińskiej (poziom +2), gdzie uczestnicy otrzymają bezprzewodowe słuchawki i sami wybiorą muzykę, przy której chcą się bawić. Do dyspozycji będą aż trzy kanały muzyczne z różnymi gatunkami. To oznacza jedno — obok siebie mogą tańczyć zarówno fani klubowych hitów, hip-hopu, jak i muzyki elektronicznej.

Kiedy odbędzie się Silent Party w Olsztynie?

Wydarzenie zaplanowano na dwa dni:

15 maja 2026 (piątek)

16 maja 2026 (sobota)

Impreza startuje o godzinie 22:00 i potrwa do 02:00.Wstęp jest całkowicie darmowy, jednak liczba miejsc będzie ograniczona.

Jak dostać się na imprezę?

Zasady są bardzo proste. Aby wejść na Silent Party powered by SPOT, trzeba: pobrać darmową aplikację SPOT, pokazać aplikację przy wejściu, odebrać słuchawki i wejść na parkiet.Organizatorzy podkreślają, że obowiązuje zasada „kto pierwszy, ten lepszy”, dlatego warto pojawić się wcześniej.

Kortowiadowy klimat dwa tygodnie przed startem juwenaliów

Silent Party ma być oficjalnym rozgrzaniem przed Kortowiadą 2026. Organizatorzy zapowiadają profesjonalnych DJ-ów, widowiskowe oświetlenie oraz wyjątkowy klimat, który ma przyciągnąć nie tylko studentów. Na uczestników czekać będą również strefy chill i gastro, a użytkownicy aplikacji SPOT otrzymają w dniach 15–16 maja podwójne punkty za zakupy w Galerii Warmińskiej i Aurze Centrum Olsztyna.

Formuła silent disco od kilku lat zyskuje ogromną popularność podczas festiwali i miejskich wydarzeń. Dzięki słuchawkom uczestnicy mogą wybierać muzykę według własnych preferencji, a impreza nie generuje hałasu dla okolicznych mieszkańców. Olsztyńska odsłona może okazać się jednym z najbardziej oryginalnych wydarzeń towarzyszących tegorocznej Kortowiadzie.

