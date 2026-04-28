Skytech, DJ KUBA & NEITAN oraz Łydka Grubasa dopełnili koncertowy skład

Skytech to jeden z czołowych przedstawicieli polskiej sceny elektronicznej. Jego charakterystyczne brzmienie – balansujące pomiędzy euforycznym transem a potężną energią mainstage’ów – rozbrzmiewa na największych festiwalach świata. Wspierany przez gigantów sceny takich jak Armin van Buuren, Martin Garrix czy Tiësto, Skytech z powodzeniem łączy międzynarodowy rozmach z lokalną wrażliwością, czego dowodem są współprace z Sanah, Bryską, Natalią Nykiel i Marylą Rodowicz.

DJ KUBA & NEITAN to duet z Łodzi, który połączyła miłość do muzyki elektronicznej. Mają na swoim koncie występy na scenach w różnych zakątkach świata - od Tomorrowlandu po festiwal Ultra. W Polsce zasłynęli m.in. dzięki udziałowi w największej imprezie motoryzacyjno–muzycznej w kraju, jaką jest BitBay Summer Cars Party Professional w Katowicach.

Łydka Grubasa to zespół, który ciężko jednoznacznie zakwalifikować. Muzycznie stanowi wypadkową wszelkich gatunków rockowych, wymieszanych często w karkołomnych konfiguracjach. Tekstowo to bieżąca publicystyka ubrana w humorystyczny, sarkastyczny, czasem dosadny tekst. Mieszanka ta gwarantuje mnóstwo gitarowej energii, bardzo pozytywną aurę płynącą ze sceny oraz dawkę śmiechu połączoną z refleksją.

POSŁUCHAJ: Skytech, DJ KUBA & NEITAN oraz Łydka Grubasa - line-up 65. Kortowiady zamknięty - mówi rzeczniczka festiwalu Natalia Nowak

Ponad 30 artystów zadba o muzyczną oprawę Kortowiady 2026

Na Plaży Kortowskiej, czyli na dwóch głównych scenach festiwalu, wystąpią: Afromental, Bracia Figo Fagot, DJ KUBA & NEITAN, Enej & BUM BUM ORKeSTAR & Zazula, Guzior, Jan-Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Kuban, Luxtorpeda, Łydka Grubasa, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, po prostu Kajtek, PRO8L3M, Rów Babicze, Skytech, SZYNK3N, Tymek, Varius Manx & Kasia Stankiewicz, Video, Wilki, Young Igi oraz Żabson.

Na scenie w Strefie Studenckiej, czyli na terenach zielonych przy Alei Warszawskiej, zagrają zespoły, które zdobyły wyróżnienie w konkursie muzycznym KortoFest, czyli Deep Haze, Kozyrska x Sieczak oraz Moniek. Natomiast podczas Silent Party, każdego dnia od środy do soboty, kilku DJ-ów będzie napędzać zabawę - każdego dnia muzykę serwować będzie inny skład.

Wiele wydarzeń towarzyszących podczas juwenaliów

Podczas Kortowiady, jak co roku, odbędzie się wiele atrakcyjnych wydarzeń skierowanych zarówno dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, jak i do pozostałych uczestników. Będą odbywać się głównie na terenach zielonych przy Alei Warszawskiej (Kortostrong, Festiwal Gier Planszowych, Turniej Flanek Sportowych, Bój Wydziałów, Liga Akademików, Zdobądź Flagę, Kino Plenerowe oraz Silent Party). Mecz Siatkówki, tak jak w poprzednich latach, odbędzie się w Hali Sportowej UWM, a I Nocny Kortowiadowy Bieg o Złotego Dzika wystartuje spod Rektoratu UWM.

Bilety jednodniowe w sprzedaży od 1 maja

Obecnie w sprzedaży jest jeszcze IV pula karnetów, ale tylko do końca kwietnia. Od 1 maja dostępna będzie V pula, w której znajdą się także bilety jednodniowe. Zakupu można dokonać niezmiennie na stronie internetowej www.bilety.kortowiada.pl oraz w oficjalnej aplikacji mobilnej, dostępnej w App Store oraz Google Play.

Kortowiada powered by Alior Bank to juwenalia studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, które odbędą się w największym w Polsce kampusie uniwersyteckim, czyli w Kortowie.

