Kortowiada z kolejnym rapowym ogłoszeniem. Young Igi wystąpi w Olsztynie

Young Igi wystąpi podczas Kortowiady 2026

Young Igi to jeden z najbardziej rozpoznawalnych przedstawicieli młodego pokolenia polskiego rapu. Swoją pozycję zbudował dzięki konsekwencji, autentyczności i silnej obecności w mediach społecznościowych. Pierwszy legalny album „Trappist” wydał jeszcze przed ukończeniem 18. roku życia, a kolejne projekty tylko umocniły jego pozycję na scenie. Pokryty platyną album „Konfetti”, złoty „Skan Myśli” oraz udział w supergrupie OIO pokazują, jak ważną postacią stał się w ostatnich latach. Podczas Kortowiady 2026 publiczność będzie miała po raz pierwszy okazję usłyszeć na żywo artystę, który od lat konsekwentnie rozwija swoją karierę i przyciąga tłumy fanów.

Plaża Kortowska ponownie stanie się miasteczkiem festiwalowym

Podobnie jak w poprzednich latach to właśnie Plaża Kortowska stanie się centrum kortowiadowych wydarzeń. Poza zapowiedzianymi dwiema scenami, które powstaną w tych samych punktach co rok temu, uczestnicy mogą spodziewać się masy atrakcji – różnorodnych foodtrucków czy stref aktywności przygotowanych przez partnerów i sponsorów wydarzenia. Trzecia scena, o której od jakiegoś czasu wspominają organizatorzy, stanie na terenach zielonych przy Alei Warszawskiej, w Strefie Studenckiej, gdzie odbędzie się większość kortowiadowych wydarzeń towarzyszących, w tym Silent Party czy Kino Plenerowe. W aplikacji mobilnej Kortowiady ruszyły już zapisy na I Nocny Kortowiadowy Bieg o Złotego Dzika, Zdobądź Flagę czy Turniej Flanek Sportowych, a liczba uczestników w przypadku każdego z nich jest ograniczona.

Znamy laureatów KortoFestu

W środę opublikowane zostały także wyniki konkursu muzycznego KortoFest. Słuchacze oddali ponad 1300 głosów. Nagrodę Główną zdobył SZYNK3N, który jednocześnie uzupełnia line-up Kortowiady 2026 i zagra na Plaży Kortowskiej. Wyróżnienia zdobyli Deep Haze, Kozyrska x Sieczak oraz Moniek i to właśnie oni wystąpią na scenie w Strefie Studenckiej już 28 maja.

Karnety na koncerty nadal są dostępne

Zainteresowani kupnem karnetów nadal mogą je znaleźć w aplikacji mobilnej Kortowiady lub na oficjalnej stronie internetowej imprezy. Obecnie w sprzedaży jest IV pula, a na początku maja pojawią się również bilety jednodniowe.

Kortowiada powered by Alior Bank to juwenalia studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, które odbędą się w największym w Polsce kampusie uniwersyteckim, czyli w Kortowie.

Głównym partnerem Kortowiady jest Radio Eska

