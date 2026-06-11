Duathlon wraca do Jezioran. Młodzi sportowcy powalczą o medale i mistrzostwo regionu

Sportowa sobota w Parku Fosa

W sobotę, 13 czerwca 2026 roku, Jeziorany będą gospodarzem kolejnej edycji Duathlonu dla Dzieci i Młodzieży. Zawody rozpoczną się o godzinie 11.00 w Parku Fosa, gdzie zlokalizowane będzie również biuro zawodów czynne od godziny 10.00. Imprezę organizują Fundacja QŹNIA, OSiR Jeziorany oraz WMKS Olsztyńska Szkółka Triathlonu. Wydarzenie ma zachęcać dzieci i młodzież do aktywności fizycznej oraz promować zdrowy styl życia poprzez sportową rywalizację.

Mistrzostwa Warmii i Mazur dla młodzieży

Jednym z najważniejszych punktów programu będą V Otwarte Mistrzostwa Warmii i Mazur w Duathlonie dla młodzieży w wieku 13-14 lat. O tytuły mistrzowskie rywalizować będą dziewczęta i chłopcy z roczników 2012-2013. Zawodnicy zmierzą się na trasie obejmującej bieg na 1000 metrów, jazdę rowerem na dystansie 2 kilometrów oraz końcowy bieg na 500 metrów. Rywalizacja dla kilku grup wiekowych Organizatorzy przygotowali konkurencje dostosowane do wieku uczestników. Najmłodsze dzieci z roczników 2018-2019 pokonają trasę składającą się z biegu na 200 metrów, przejazdu rowerem na dystansie 400 metrów i biegu na 100 metrów. Dzieci w wieku 9-10 lat wystartują na trasie: 300 metrów biegu, 500 metrów roweru i 300 metrów biegu. Z kolei uczestnicy w wieku 11-12 lat będą mieli do pokonania 500 metrów biegu, kilometr jazdy rowerem i kolejne 500 metrów biegu. Przed startami odbędzie się wspólna rozgrzewka dla wszystkich uczestników. Dekoracja najlepszych po południu Po zakończeniu zmagań sportowych organizatorzy zaplanowali uroczystą dekorację zwycięzców, która rozpocznie się o godzinie 14.00. Pół godziny później nastąpi oficjalne zamknięcie zawodów. Warto podkreślić, że wydarzenie ma charakter rekreacyjno-sportowy i nie przewidziano elektronicznego pomiaru czasu. Najważniejsze będą dobra zabawa, aktywność fizyczna i sportowe emocje.

Wydarzenie Eska poleca! ***POSŁUCHAJ***

POSŁUCHAJ: z Dorotą Jachimowicz z Fundacji Qźnia rozmawia Anita Zalewska

W ramach imprezy zostaną rozegrane V otwarte Mistrzostwa Warmii i Mazur w Duathlonie dla młodzieży w kategorii wiekowej 13-14 lat z podziałem na chłopców i dziewczynki.

Harmonogram godzinowy

Sobota 13 czerwca 2026 r.

10:00 - 12:00 Praca Biura Zawodów (zlokalizowane w Parku Fosa Jeziorany w miejscu startu zawodów)

10:45 Wspólna rozgrzewka dla dzieci i młodzieży

11:00 Starty zawodników w poszczególnych kategoriach: Przyporządkowanie do danej kategorii wiekowej na podstawie roku urodzenia.

7-8 lat roczniki 2019 - 2018 (bieg 200 m/ rower 400 m/ bieg 100 m)

10:45 wprowadzenie rowerów; 11:00 - odprawa; 11:05 - start

9-10 lat roczniki 2017 - 2016 (bieg 300 m/ rower 500 m/ bieg 300 m)

11:25 wprowadzenie rowerów; 11:35 - odprawa; 11:40 – start

11-12 lat roczniki 2015 - 2014 (bieg 500 m/ rower 1 km/ bieg 500 m)

12:05 wprowadzenie rowerów; 12:15 - odprawa; 12:20 – start

13-14 lat roczniki 2013 - 2012 (bieg 1000 m/ rower 2 km / bieg 500 m)

12:55 wprowadzenie rowerów; 13:05 - odprawa; 13:10 - start

14:00 Dekoracja zwycięzców

14:30 Zamknięcie zawodów

Autor: Dorota Jachimowicz/ Canva.com