Ogólnopolskie Spotkania Zamkowe "Śpiewajmy poezję"- po raz 52. w Olsztynie!

Bukartyk, Przemyk, Radek, Rogucki, Mann, Groniec i wielu innych artystów

Tak naprawdę wydarzenie rozpocznie się wcześniej. Będą spotkania, instruktaże, warsztaty. To jest coś na co uczestnicy konkursu, a jest ich w tym roku dwanaścioro- zawsze czekają. Uwielbiają przyjeżdżać do Olsztyna po to, żeby się rozśpiewać, poznać zasady uczestnictwa, swoje miejsce w konkursie i spotkać nowych ludzi. Na te spotkania nie tylko Zamkowe bardzo czekają - mówi Elwira Załoga. I tu trzeba dodać, że z Piotrem Banaszkiem zawsze aranżują tak jakby na nowo swoje utwory. To jest wytężona praca - doskonalą swój warsztat - po to, żeby jak najlepiej brzmieć dla naszej "poezyjnej" publiczności - podkreśla Marta Ordakowska z Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie.

O 52. Ogólnopolskich Spotkaniach Zamkowych "Śpiewajmy poezję" opowiadają Elwira Załoga i Marta Ordakowska z CEiKU w Olsztynie. Rozmawiała Anna Kuca