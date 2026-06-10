Ogólnopolskie Spotkania Zamkowe "Śpiewajmy poezję"- po raz 52. w Olsztynie!

Anna Kuca
2026-06-10 21:45

Olsztyn ponownie stanie się stolicą poetyckiego grania. Czterodniowe wydarzenie rozpocznie się w czwartek, 18 czerwca. Otworzy je happening muzyczny "Joanna Kondrat & Mistrzowie". Artystce, jurorce Spotkań na scenie towarzyszyć będzie pianista Przemek Zalewski. Duet weźmie na warsztat 10 utworów Mistrzów – laureatów pierwszych miejsc Spotkań Zamkowych z ostatnich 50 lat. Wstęp na to wydarzenie będzie bezpłatny, ale obowiązują wejściówki.

Marta Ordakowska (po lewej) i Elwira Załoga

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Autor: Anna Kuca

Bukartyk, Przemyk, Radek, Rogucki, Mann, Groniec i wielu innych artystów

Tak naprawdę wydarzenie rozpocznie się wcześniej. Będą spotkania, instruktaże, warsztaty. To jest coś na co uczestnicy konkursu, a jest ich w tym roku dwanaścioro- zawsze czekają. Uwielbiają przyjeżdżać do Olsztyna po to, żeby się rozśpiewać, poznać zasady uczestnictwa, swoje miejsce w konkursie i spotkać nowych ludzi. Na te spotkania nie tylko Zamkowe bardzo czekają - mówi Elwira Załoga. I tu trzeba dodać, że z Piotrem Banaszkiem zawsze aranżują tak jakby na nowo swoje utwory. To jest wytężona praca - doskonalą swój warsztat - po to, żeby jak najlepiej brzmieć dla naszej "poezyjnej" publiczności - podkreśla Marta Ordakowska z Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie.

O 52. Ogólnopolskich Spotkaniach Zamkowych "Śpiewajmy poezję" opowiadają Elwira Załoga i Marta Ordakowska z CEiKU w Olsztynie. Rozmawiała Anna Kuca
Mediateka.pl

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