Śmiertelny wypadek w pobliżu Iławy. Młody mężczyzna nie miał szans

Dramat na trasie Prątnica–Łążyn. Młody mężczyzna zginął w czołowym zderzeniu

Na drodze łączącej Prątnicę z Łążynem w rejonie Iławy wydarzył się dziś, 13 czerwca tragiczny wypadek. Po południu zderzyły się tam czołowo dwa auta osobowe – Audi i Volkswagen. Śmierć na miejscu poniósł około 20-letni kierowca pierwszego z pojazdów. Rannych zostało pięciu uczestników wypadku. Wszyscy zostali przetransportowani do szpitala. Komunikat o wypadku przekazali w mediach społecznościowych funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Iławie.

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„Uwaga wypadek, na trasie Prątnica - Łążyn doszło do zderzenia człowego dwóch pojazdów marki VW i Audi. Niestety w wyniku zdarzenia śmierć poniósł kierujący pojazdem marki Audi. 5 osób trafiło do szpitala. Na miejscu trwają czynności pod nadzorem prokuratora”

Trwa śledztwo w sprawie przyczyn wypadku w okolicach Iławy

Udostępnione przez iławskich mundurowych na Facebooku zdjęcia pokazują, że jedno z aut biorących udział w wypadku z impetem wypadło z drogi. W miejscu tragedii natychmiast zjawiły się jednostki straży pożarnej, karetki pogotowia, policjanci i prokurator. Ruch na tym odcinku drogi został całkowicie wstrzymany. Głównym zadaniem śledczych będzie teraz odpowiedź na pytanie, z jakiego powodu jedno z aut zjechało na przeciwny pas ruchu. Obecnie policjanci nie są w stanie jednoznacznie stwierdzić, kto zawinił.