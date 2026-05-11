CBŚP rozbiło mafię śmieciową na Warmii i Mazurach. 14 osób zatrzymanych, odpady zakopywano pod ziemią

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji, działający pod nadzorem Prokuratury Krajowej w Łodzi, przeprowadzili szeroko zakrojoną akcję wymierzoną w nielegalny obrót odpadami na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. W sprawie zatrzymano 14 osób, w tym osoby podejrzane o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą.

Odpady zakopywano na terenie dawnego składowiska

Według ustaleń śledczych proceder odbywał się na jednej z działek w gminie Nidzica, gdzie wcześniej funkcjonowało składowisko odpadów przeznaczone do rekultywacji. Zgodnie z decyzją administracyjną teren miał służyć wyłącznie do przetwarzania określonych odpadów, między innymi piasku, kamieni czy gruzu budowlanego.Tymczasem – jak ustalili śledczy – trafiały tam także odpady komunalne, które były następnie zakopywane pod ziemią. Równolegle dochodziło do fałszowania dokumentacji dotyczącej rodzaju, masy i terminów transportu odpadów.

Na gorącym uczynku zatrzymano uczestników procederu

Do zatrzymań doszło podczas skoordynowanej akcji przeprowadzonej przez funkcjonariuszy CBŚP przy wsparciu policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Nidzicy. Część osób została zatrzymana na gorącym uczynku podczas nielegalnego zrzutu odpadów. Wśród zatrzymanych znaleźli się między innymi organizatorzy procederu, osoby odpowiedzialne za transport i zakopywanie odpadów, a także uczestnicy zajmujący się fałszowaniem dokumentacji.

Śledczy: w proceder zaangażowane były dziesiątki firm

W toku śledztwa ustalono, że w nielegalnym procederze mogło uczestniczyć kilkadziesiąt podmiotów gospodarczych. Śledczy identyfikują zarówno firmy przekazujące odpady, jak i przedsiębiorstwa odpowiedzialne za ich transport. Podczas oględzin terenu, prowadzonych z udziałem pracowników Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska i biegłych specjalistów, przy użyciu ciężkiego sprzętu odkryto kolejne zakopane odpady komunalne.

Zarzuty dla zatrzymanych i tymczasowe areszty

Zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, kierowania grupą, fałszowania dokumentacji oraz przestępstw przeciwko środowisku. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu dwóch głównych podejrzanych. Śledztwo ma charakter rozwojowy. Funkcjonariusze nie wykluczają kolejnych zatrzymań.Eksperci podkreślają, że nielegalne składowanie i przetwarzanie odpadów może prowadzić do skażenia gleby, wód gruntowych i powietrza. Tego typu działalność powoduje również ogromne straty dla legalnie działających przedsiębiorców oraz budżetu państwa.

POSŁUCHAJ: mówi Krzysztof Wrześniowski, rzecznik Centralnego Biura Śledczego Policji