Ogólnopolskie Rozpoczęcie Sezonu Cabrio 2026. Efektowna parada w Olsztynku

Motoryzacyjna atmosfera w Olsztynku!

Ogólnopolskie Rozpoczęcie Sezonu Cabrio jak co roku przyciągnęło na Warmię i Mazury właścicieli kabrioletów ale również mieszkańców i turystów. Centralnym punktem był przejazd samochodów na Trasie Nidzica, Olsztynek, Elbląg. W Olsztynku kabriolety miały zaplanowany dwugodzinny postój na Placu Św. Piotra.

- W taki sposób rozpoczęliśmy majówkę w naszym mieście – mówi Robert Waraksa, burmistrz Olsztynka.

- W centrum miasta zameldowało się prawie 200 wspaniałych samochodów, których cechą charakterystyczną jest to, że każdy z nich ma składany dach. Uczestnicy Rajdu Cabrio zaprezentowali swoje pojazdy i oficjalnie rozpoczęli sezon. Dziękujemy wszystkim, że skorzystali z naszego zaproszenia do Olsztynka – dodaje Waraksa.

Wyjątkowe samochody, świetna atmosfera i masa pozytywnych emocji. Tak było podczas spotkania w Olsztynku. Ogólnopolskie Rozpoczęcie Sezonu Cabrio 2026 miało wsparcie Radia Eska.

