Ogólnopolskie Rozpoczęcie Sezonu Cabrio 2026. Efektowna parada w Olsztynku

Andrzej Brzozowski
2026-05-08 16:48

Na Warmii i Mazurach otwarcie sezonu odbyło się nie tylko na wodach ale także na drogach! 1 maja na trasie Nidzica – Olsztynek – Elbląg pojawiło się ponad 200 samochodów z otwartymi dachami czyli Cabrio. To było Ogólnopolskie Rozpoczęcie Sezonu Cabrio na Warmii i Mazurach, a samochody można było zobaczyć m.in. na drogach serwisowych trasy S7. My (Eska Olsztyn) byliśmy z Wami w Olsztynku! Sprawdźcie naszą relację…

Ogólnopolskie Rozpoczęcie Sezonu Cabrio 2026 Olsztynek cz.1
Motoryzacyjna atmosfera w Olsztynku!

Ogólnopolskie Rozpoczęcie Sezonu Cabrio jak co roku przyciągnęło na Warmię i Mazury właścicieli kabrioletów ale również mieszkańców i turystów. Centralnym punktem był przejazd samochodów na Trasie Nidzica, Olsztynek, Elbląg. W Olsztynku kabriolety miały zaplanowany dwugodzinny postój na Placu Św. Piotra.

- W taki sposób rozpoczęliśmy majówkę w naszym mieście – mówi Robert Waraksa, burmistrz Olsztynka.

- W centrum miasta zameldowało się prawie 200 wspaniałych samochodów, których cechą charakterystyczną jest to, że każdy z nich ma składany dach. Uczestnicy Rajdu Cabrio zaprezentowali swoje pojazdy i oficjalnie rozpoczęli sezon. Dziękujemy wszystkim, że skorzystali z naszego zaproszenia do Olsztynka – dodaje Waraksa.

Wyjątkowe samochody, świetna atmosfera i masa pozytywnych emocji. Tak było podczas spotkania w Olsztynku. Ogólnopolskie Rozpoczęcie Sezonu Cabrio 2026 miało wsparcie Radia Eska.

PODCAST ESKA OLSZTYN - POSŁUCHAJ RELACJI!!!

Posłuchaj: Ogólnopolskie Rozpoczęcie Sezonu Cabrio 2026 Olsztynek. Relacja Andrzeja Brzozowskiego.
Ogólnopolskie Rozpoczęcie Sezonu Cabrio 2026 Olsztynek cz.2
