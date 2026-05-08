International Cały Fashion. Pokaz światowej mody w Olsztynie!

Andrzej Brzozowski
2026-05-08 15:09

W sobotę 9 maja w Centrum Rekreacyjno-Sportowym Ukiel w Olsztynie odbędzie się międzynarodowy pokaz mody International Cały Fashion. Na plaży miejskiej zobaczymy modelki i modeli we współczesnych kreacjach autorstwa projektantki Barbary Cały.

International Cały Fashion - druga edycja międzynarodowego pokazu mody.

Modelki i modele z Włoch i Polski zaprezentują kolekcje ze światowych wybiegów, oraz specjalnie przygotowane na International Cały Fashion. 

Pokaz International Cały Fashion organizuje pochodząca z Olsztyna Barbara Cały. Swoje projekty prezentuje na wybiegach w Mediolanie, Berlinie czy Dubaju. Słynie ona z artystycznego rękodzieła, łącząc dzianiny i unikalne koronki w nowoczesne formy haute couture.

Wydarzenie odbędzie się 9 maja o godz. 17 w CRS Ukiel w Olsztynie (ul. Kapitańska 23).

