International Cały Fashion. Pokaz światowej mody w Olsztynie!

International Cały Fashion - druga edycja międzynarodowego pokazu mody.

Modelki i modele z Włoch i Polski zaprezentują kolekcje ze światowych wybiegów, oraz specjalnie przygotowane na International Cały Fashion.

Pokaz International Cały Fashion organizuje pochodząca z Olsztyna Barbara Cały. Swoje projekty prezentuje na wybiegach w Mediolanie, Berlinie czy Dubaju. Słynie ona z artystycznego rękodzieła, łącząc dzianiny i unikalne koronki w nowoczesne formy haute couture.

Wydarzenie odbędzie się 9 maja o godz. 17 w CRS Ukiel w Olsztynie (ul. Kapitańska 23).

