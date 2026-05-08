Poszukiwany listem gończym adwokat od "trumny na kółkach" zatrzymany na Lubelszczyźnie

Skuteczna akcja łódzkich policjantów

Sprawą zajmowali się funkcjonariusze z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. To właśnie oni od kilku tygodni prowadzili działania operacyjne mające na celu ustalenie miejsca pobytu 46-latka, który unikał odpowiedzialności karnej. Jak przekazała policja, mężczyzna często zmieniał miejsce pobytu i starał się nie pozostawiać po sobie śladów. Mundurowi, analizując zgromadzone informacje, wytypowali jednak adres na terenie powiatu hrubieszowskiego, pod którym mógł się ukrywać.Do zatrzymania doszło w godzinach popołudniowych. Policjanci weszli do wytypowanego miejsca i zastali tam poszukiwanego Pawła K.Mężczyzna miał być zaskoczony wizytą funkcjonariuszy i nie stawiać oporu. 46-latek został przewieziony do jednostki policji, gdzie wykonano niezbędne czynności procesowe.

List gończy za Pawłem K. wydał Sąd Rejonowy w Olsztynie. Mężczyzna ma do odbycia karę 18 miesięcy pozbawienia wolności. Według ustaleń śledczych ukrywał się od dłuższego czasu, próbując uniknąć trafienia do zakładu karnego. Po zakończeniu czynności policyjnych zatrzymany zostanie przewieziony do więzienia, gdzie odbędzie zasądzoną karę.

-W dniu wczorajszym [czwartek, 08. maja – przyp. Red] potwierdzone zostały informacje o zatrzymaniu poszukiwanego listem gończym skazanego. Policja przekazała, że ujęto go w województwie lubelskim. Sąd, poszukujący go listem gończym, wskazał w dokumentacji, że areszt śledczy zgodnie z miejscem zamieszkania. Natomiast na chwilę obecną nie mogę jeszcze potwierdzić, czy został tam przetransportowany, czy aktualnie przebywa w jednostce policji, bądź jest transportowany - mówi sędzia Adam Barczak, rzecznik Sądu Okręgowego w Olsztynie. - Po przewiezieniu go zgodnie z nakazem powinien po prostu rozpocząć odbywanie orzeczonej prawomocnej kary pozbawienia wolności. W dokumentacji, którą sąd przekazał policji w celu jego osadzenia wskazany był areszt śledczy według miejsca zamieszkania skazanego, jest to areszt śledczy w Łodzi.

Do tragicznego wypadku doszło w 2021 roku pod Barczewem – na miejscu zginęły dwie kobiety.​ Skazany, pojazd, którym jechały ofiary, nazwał „trumną na kółkach”. Adwokat ma do odbycia karę półtora roku pozbawienia wolności.

