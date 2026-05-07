4 miliony papierosów bez akcyzy i trzy osoby zatrzymane. W tle wielowątkowa sprawa

Śledztwo prowadzone przez policjantów z Olsztyna

Sprawą od dłuższego czasu zajmowali się policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Funkcjonariusze prowadzili wielowątkowe śledztwo dotyczące przestępczości narkotykowej i akcyzowej na terenie Warmii i Mazur. W toku działań operacyjnych ustalili, że na prywatnej posesji w województwie mazowieckim mogą być magazynowane i przygotowywane do transportu nielegalne papierosy bez polskich znaków akcyzy.

Blisko 4 miliony papierosów i profesjonalny sprzęt

Do realizacji doszło w środę, 22 kwietnia 2026 roku, na terenie powiatu grodziskiego. Policjanci z Olsztyna wspólnie z funkcjonariuszami Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego przeszukali jedną z posesji. W budynkach znaleziono prawie 4 miliony sztuk papierosów, czyli blisko 200 tysięcy paczek bez polskich znaków akcyzy. Zabezpieczono również profesjonalne maszyny służące do pakowania i foliowania wyrobów tytoniowych, owijarki oraz urządzenia poligraficzne. Część nielegalnego towaru była już przygotowana do transportu. Papierosy znajdowały się na zafoliowanych paletach załadowanych na ciężarówkę.

Trzy osoby zatrzymane

Podczas akcji funkcjonariusze zatrzymali trzech mężczyzn w wieku od 40 do 47 lat. Jeden z nich usłyszał już zarzut przechowywania wyrobów tytoniowych bez polskich znaków akcyzy. Za tego typu przestępstwo grozi kara grzywny, kara pozbawienia wolności lub obie te kary łącznie. Postępowanie prowadzi obecnie Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Grodzisk Mazowiecki. Śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Jak podkreślają funkcjonariusze, sprawa ma charakter rozwojowy i analizowane są kolejne wątki związane z nielegalnym handlem wyrobami tytoniowymi.

POSŁUCHAJ: mówi Rafał Jackowski z warmińsko-mazurskiej policji