Śmiertelne pobicie 20-latka w Piszu. Akt oskarżenia przeciwko sześciu młodym mężczyznom

Brutalne pobicie przy ulicy Młodzieżowej

Do zdarzenia doszło 25 kwietnia 2025 roku przy ulicy Młodzieżowej w Piszu. Według ustaleń śledczych grupa młodych mężczyzn zaatakowała 20-latka, bijąc go rękoma i kopiąc po całym ciele. Nawet gdy ofiara upadła na ziemię, napastnicy mieli nadal zadawać ciosy. Maciej D. trafił do szpitala w ciężkim stanie. Zmarł 11 maja w wyniku rozległych obrażeń, w tym krwawienia podpajęczynówkowego.

Oskarżeni mieli po 17 i 18 lat

Jak poinformował rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Olsztynie, Daniel Brodowski, oskarżeni w chwili zdarzenia mieli od 17 do 18 lat. Wszyscy usłyszeli zarzut pobicia ze skutkiem śmiertelnym. W sprawie uczestniczyło również dwóch nieletnich. Ich sprawy zostały skierowane do sądu rodzinnego. Śledczy zabezpieczyli nagrania z monitoringu, które zarejestrowały przebieg zdarzenia. Materiał był szczegółowo analizowany podczas wielomiesięcznego śledztwa. Prokuratura badała również elektroniczną korespondencję pomiędzy oskarżonymi. Zdaniem śledczych motyw ataku pozostaje nieznany. Prokuratura wskazuje, że pobicie mogło nastąpić bez wyraźnego powodu.

Początkowo czterech podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych. Obecnie wszyscy oskarżeni odpowiadają z wolnej stopy i objęci są środkami wolnościowymi. Za pobicie ze skutkiem śmiertelnym grozi kara od 2 do 15 lat pozbawienia wolności.