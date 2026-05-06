Nocny bieg i półmaraton. Sportowe spotkanie w Lidzbarku Warmińskim i Górowie Iławeckim

Andrzej Brzozowski
2026-05-06 22:14

Zbliża się kolejny festiwal biegowy w Lidzbarku Warmińskim. Tradycyjnie zaplanowano dwa starty. W sobotę (9 maja) odbędzie się Bieg Nocny z Kopernikiem na dystansie 5 km. Natomiast w niedzielę (10 maja) Półmaraton Ślimaka z Górowa Iławeckiego do Lidzbarka Warmińskiego. Zapisy do środy 6 maja - do północy!

Festiwal miłośników biegania!

Festiwal otworzy Nocny Bieg z Kopernikiem, który wystartuje w sobotę o godz. 20. Zawodnicy zmierzą się z dystansem 5 km. Start i meta zlokalizowane będą na deptaku przy Wysokiej Bramie.

W niedzielę rywalizacja dla biegaczy długodystansowych. O godz. 13. Półmaraton Ślimaka. Trasa z Górowa Iławeckiego do Lidzbarka Warmińskiego.

Organizatorzy przygotowali także sportowe propozycje dla najmłodszych. Biegi dziecięce  w niedzielę 10 maja o godz. 11 na Stadionie Miejskim w Górowie Iławeckim.

Posłuchaj: Festiwal Biegowy w Lidzbarku Warmińskim 2026. Z Jackiem Wiśniowskim, burmistrzem Lidzbarka Warmińskiego rozmawia Andrzej Brzozowski.
