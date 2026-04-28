Warmińskie miasto oficjalnie nowym polskim uzdrowiskiem. Zyskało miano "polskiej Wenecji"

Anastazja Lisowska
2026-04-28 8:26

Mapa polskich uzdrowisk stale się powiększa, a kuracjusze zyskują kolejne doskonałe miejsca do podreperowania zdrowia. Na początku 2026 roku do tego prestiżowego grona oficjalnie włączono nową miejscowość, która błyskawicznie przykuła uwagę pacjentów. Gości przyciąga tam przede wszystkim kojący spokój, malownicze położenie oraz nieustannie modernizowana baza zabiegowa.

Lidzbark Warmiński nowym uzdrowiskiem
Batalia o nadanie Lidzbarkowi Warmińskiemu oficjalnego statusu miejscowości uzdrowiskowej wymagała mnóstwa czasu i potężnego zaangażowania. Samorządowcy przez minioną dekadę sukcesywnie rozbudowywali zaplecze medyczne, starając się maksymalnie wykorzystać lokalne bogactwa natury. Ostateczna decyzja potwierdzająca ten prestiżowy tytuł zapadła pod koniec 2025 roku, a wraz z nadejściem 2026 roku miasto formalnie otworzyło się na masowy ruch kuracjuszy z całego kraju. Dla całego województwa warmińsko-mazurskiego stanowi to gigantyczny impuls do rozwoju, ponieważ kolejny kurort znacząco podnosi atrakcyjność turystyczną całego regionu.

Dlaczego Lidzbark Warmiński nazywany jest polską Wenecją?

Określenie "polska Wenecja" przylgnęło do tego miasta z bardzo konkretnego powodu. Przecinające je koryta rzek Łyny oraz Symsarny, w połączeniu z gęstą siecią mostów i urokliwych uliczek, tworzą unikalny klimat przypominający słynne włoskie miasto. Kuracjusze doceniają jednak nie tylko wspaniałe widoki, ale przede wszystkim doskonale rozwiniętą i nowoczesną bazę do leczenia licznych schorzeń. Na szczególną uwagę odwiedzających zasługują ufundowane niedawno obiekty:

  • nowoczesne tężnie wypełnione solanką
  • przestronny pawilon służący poprawie zdrowia
  • rozległy park dla kuracjuszy z wytyczonymi trasami spacerowymi
  • kompleks basenów termalnych z wodą chlorkowo-sodową stosowaną w rehabilitacji.

Profil leczniczy w Lidzbarku Warmińskim. Z jakimi chorobami warto tam jechać?

Propozycja terapeutyczna tego młodego kurortu została skomponowana tak, aby kompleksowo odpowiadać na dolegliwości współczesnych pacjentów. Specjaliści w Lidzbarku Warmińskim skupiają się na nowoczesnych metodach rehabilitacji i regeneracji organizmu. W tutejszych ośrodkach pacjenci mogą liczyć na profesjonalne wsparcie w leczeniu:

  • zaburzeń ciśnienia i chorób układu krążenia,
  • dolegliwości na tle reumatologicznym i ortopedycznym,
  • przewlekłych schorzeń neurologicznych,
  • nawracających infekcji i chorób dróg oddechowych.

Czy Lidzbark Warmiński zdetronizuje słynny Ciechocinek?

Perspektywa przejęcia przez miasto tytułu najpopularniejszego kurortu w Polsce, na wzór kultowego Ciechocinka, pozostaje sprawą otwartą. Obecnie jest jeszcze za wcześnie na jednoznaczne wyrokowanie w tej kwestii, jednak dynamiczna rozbudowa ośrodków i rosnąca liczba atrakcyjnych usług dla odwiedzających dają solidne podstawy do optymizmu. Nikt nie wyklucza, że w niedalekiej przyszłości to właśnie warmiński kurort stanie się głównym celem wyjazdów po zdrowie.

