Za nami Bieg Jakubowy 2026. Niesamowita rywalizacja w Olsztynie. Zobaczcie zdjęcia!

Andrzej Brzozowski
2026-04-27 14:30

To jedna z najbardziej rozpoznawalnych imprez biegowych w regionie. W niedzielę 26 kwietnia odbył się w Olsztynie: Lotto 23. Bieg Jakubowy. Uczestnicy przebiegli ulicami starówki, alejkami parku Centralnego oraz wzdłuż Jeziora Długiego. Zobaczcie naszą relację zdjęciową i sprawdźcie, kto zwyciężył!

Bieg Jakubowy w Olsztynie - 23. edycja

Bieg Jakubowy to jedno z najstarszych wydarzeń sportowych w województwie warmińsko-mazurskim. Co roku w rywalizacji bierze udział kilkuset biegaczy i biegaczek. Nie inaczej było również podczas kolejnego spotkania.

Kto zwyciężył w Biegu Jakubowym 2026?

Bieg główny prowadził ulicami starówki, alejkami parku Centralnego oraz wzdłuż Jeziora Długiego.

Zwycięzca - Paweł Najmowicz dziesięciokilometrowy dystans pokonał w 34 minuty i 28 sekund. Wśród kobiet najlepsza okazała się Celina Bartnicka z czasem 44 minuty i 6 sekund. Oprócz dystansu 10 kilometrów odbyły się także zawody dla dzieci, które zostały rozegrane w trzech kategoriach wiekowych – dzieci do lat 7, dzieci w wieku 8-10 lat oraz dzieci w wieku 11-13 lat.

Polecany artykuł:

Jedna z największych imprez sportowych w regionie. Bieg Jakubowy 2026
