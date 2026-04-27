Bieg Jakubowy w Olsztynie - 23. edycja

Bieg Jakubowy to jedno z najstarszych wydarzeń sportowych w województwie warmińsko-mazurskim. Co roku w rywalizacji bierze udział kilkuset biegaczy i biegaczek. Nie inaczej było również podczas kolejnego spotkania.

Kto zwyciężył w Biegu Jakubowym 2026?

Bieg główny prowadził ulicami starówki, alejkami parku Centralnego oraz wzdłuż Jeziora Długiego.

Zwycięzca - Paweł Najmowicz dziesięciokilometrowy dystans pokonał w 34 minuty i 28 sekund. Wśród kobiet najlepsza okazała się Celina Bartnicka z czasem 44 minuty i 6 sekund. Oprócz dystansu 10 kilometrów odbyły się także zawody dla dzieci, które zostały rozegrane w trzech kategoriach wiekowych – dzieci do lat 7, dzieci w wieku 8-10 lat oraz dzieci w wieku 11-13 lat.

