Jedna z największych imprez sportowych w regionie. Bieg Jakubowy 2026

To już 23 edycja biegowego spotkania na Starym Mieście!
Tym razem Bieg Jakubowy odbędzie się w niedzielę 25 kwietnia. Start i meta na Starym Mieście, a zawodnicy rywalizację na dystansie 10 kilometrów rozpoczną o godzinie 13.
- Trasa nie jest łatwa ale bardzo piękna. Co roku wydarzenie skupia setki biegaczy, którzy liczą na wsparcie kibiców. Rywalizacja odbędzie się na trasie atestowanej przez Polski Związek Lekkiej Atletyki – mówi Przemek Róziecki koordynator 23. Biegu Jakubowego.
23. Bieg Jakubowy wspiera Radio Eska
