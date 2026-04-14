Leśny Zryw 2026. Pozytywna energia i sportowa atmosfera!

- Po raz drugi spotkaliśmy się, żeby wspólnie, rodzinnie spędzić czas na naszej plaży i w przepięknym lesie nadleśnictwa Stare Jabłonki - mówi Daniel Błaszkiewicz, dyrektor hotelu Anders. - Była to nie tylko świetna okazja do aktywności ale przede wszystkim szansa, by pomóc. Pobiegliśmy dla Pawełka z Kątna. Uczestnicy do wyboru mieli dwa dystanse – 5 i 10 km. Była także możliwość zasadzenia drzew w lesie. Tym razem nadleśnictwo Stare Jabłonki przygotowało sadzonki sosny – dodaje Błaszkiewicz.

Organizatorzy zapewnili uczestnikom i kibicom wiele dodatkowych atrakcji. Niespodzianką była animacja kulinarna - „Pieczenie Jaszczurów”. Wydarzenie zorganizowali Hotel Anders i Nadleśnictwo Stare Jabłonki. Dochód w całości przeznaczony został na pomoc dla Pawełka z Kątna.

„Leśny Zryw” w Starych Jabłonkach miał wsparcie Radia Eska.

***PODCAST ESKA OLSZTYN*** POLECAMY POSŁUCHAĆ

Posłuchaj: Leśny Zryw - II Bieg Charytatywny w Starych Jabłonkach. Relacja Andrzeja Brzozowskiego

Quiz. Wiosna – ach to ty! Jak dobrze pamiętasz polskie piosenki o wiośnie? Pytanie 1 z 10 Dokończ fragment przeboju „Wiosna – ach to ty!” Marka Grechuty. „Dzisiaj rano niespodzianie zapukała do mych drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem przyszły te...” słoneczne dni kolorowe dni cieplejsze dni Następne pytanie