Bieg i sadzenie lasu! Leśny Zryw w Starych Jabłonkach

Andrzej Brzozowski
2026-04-14 13:53

W sobotę 11 kwietnia w Starych Jabłonkach odbyła się druga edycja biegu charytatywnego – Leśny Zryw. Na starcie zameldowało się prawie 500 uczestników. Do pokonania były dwa dystanse – 5 i 10 km. Była także możliwość zasadzenia drzew w lesie. Kto wystartował i dotarł do mety? Sprawdźcie eskową relację

Leśny Zryw 2026. Pozytywna energia i sportowa atmosfera!

- Po raz drugi spotkaliśmy się, żeby wspólnie, rodzinnie spędzić czas na naszej plaży i w przepięknym lesie nadleśnictwa Stare Jabłonki mówi Daniel Błaszkiewicz, dyrektor hotelu Anders. - Była to nie tylko świetna okazja do aktywności ale przede wszystkim szansa, by pomóc. Pobiegliśmy dla Pawełka z Kątna. Uczestnicy do wyboru mieli dwa dystanse – 5 i 10 km. Była także możliwość zasadzenia drzew w lesie. Tym razem nadleśnictwo Stare Jabłonki przygotowało sadzonki sosny – dodaje Błaszkiewicz.

Organizatorzy zapewnili uczestnikom i kibicom wiele dodatkowych atrakcji. Niespodzianką była animacja kulinarna - „Pieczenie Jaszczurów”. Wydarzenie zorganizowali Hotel Anders i Nadleśnictwo Stare Jabłonki. Dochód w całości przeznaczony został na pomoc dla Pawełka z Kątna.

„Leśny Zryw” w Starych Jabłonkach miał wsparcie Radia Eska.

Posłuchaj: Leśny Zryw - II Bieg Charytatywny w Starych Jabłonkach. Relacja Andrzeja Brzozowskiego
Polecany artykuł:

Biegamy, sadzimy i pomagamy! Leśny Zryw w Starych Jabłonkach
