Leśny Zryw 2026. Pozytywna energia i sportowa atmosfera!
- Po raz drugi spotkaliśmy się, żeby wspólnie, rodzinnie spędzić czas na naszej plaży i w przepięknym lesie nadleśnictwa Stare Jabłonki - mówi Daniel Błaszkiewicz, dyrektor hotelu Anders. - Była to nie tylko świetna okazja do aktywności ale przede wszystkim szansa, by pomóc. Pobiegliśmy dla Pawełka z Kątna. Uczestnicy do wyboru mieli dwa dystanse – 5 i 10 km. Była także możliwość zasadzenia drzew w lesie. Tym razem nadleśnictwo Stare Jabłonki przygotowało sadzonki sosny – dodaje Błaszkiewicz.
Organizatorzy zapewnili uczestnikom i kibicom wiele dodatkowych atrakcji. Niespodzianką była animacja kulinarna - „Pieczenie Jaszczurów”. Wydarzenie zorganizowali Hotel Anders i Nadleśnictwo Stare Jabłonki. Dochód w całości przeznaczony został na pomoc dla Pawełka z Kątna.
„Leśny Zryw” w Starych Jabłonkach miał wsparcie Radia Eska.
