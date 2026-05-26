Nowy stadion Warmii w Olsztynie rusza z budową. Wielka inwestycja przy al. Sybiraków za ponad 50 mln zł Lead

Olsztyn stawia na piłkę nożną

Nowy Ośrodek Szkolenia Piłkarskiego ma być odpowiedzią na wieloletnie braki w infrastrukturze dla młodych piłkarzy w Olsztynie. Choć miasto w ostatnich latach inwestowało w obiekty dla żeglarzy, kajakarzy, pływaków czy sportów halowych, to właśnie piłka nożna — najpopularniejsza dyscyplina w Polsce — wciąż nie miała odpowiedniego zaplecza szkoleniowego.Prezydent Olsztyna Robert Szewczyk podkreśla, że to pierwszy i najważniejszy etap budowy całego centrum treningowego.– Takiej bazy sportowej dla dzieci i młodzieży w naszym mieście cały czas bardzo brakuje – zaznaczył podczas podpisania umowy.

Co powstanie przy al. Sybiraków?

W ramach inwestycji powstanie pełnowymiarowe boisko piłkarskie o wymiarach 105 x 68 metrów z nawierzchnią z trawy syntetycznej. Obiekt zostanie wyposażony w nowoczesne oświetlenie umożliwiające treningi oraz rozgrywanie meczów po zmroku.Jednym z najważniejszych elementów kompleksu będzie zadaszona trybuna dla ponad 850 kibiców. Znajdzie się tam także:

sektor VIP,

miejsce dla kibiców drużyn przyjezdnych,

cztery szatnie dla zawodników,

pomieszczenia dla sędziów,

zaplecze administracyjne,

pełne węzły sanitarne,

magazyny i pomieszczenia techniczne.

Projekt obejmuje również budowę infrastruktury technicznej, systemów odwodnienia i nawodnienia boiska, nagłośnienia oraz oświetlenia.

Historyczna brama zostanie zachowana

Miasto chce połączyć nowoczesność z historią tego miejsca. Charakterystyczna stara brama wejściowa na stadion Warmii, tzw. „świadek”, zostanie odrestaurowana i zachowana jako symbol dawnego obiektu. Nowy kompleks nadal będzie nawiązywał do tradycji klubu Warmia Olsztyn również w swojej nazwie.

Pchli targ znika z dawnego stadionu Warmii

Rozpoczęcie inwestycji oznacza także definitywny koniec działalności popularnego pchlego targu przy al. Sybiraków. Handlarze przenieśli się już na teren Koszar Dragonów.Teren dawnego stadionu przez lata pozostawał niewykorzystany i stopniowo niszczał. Teraz ma odzyskać sportowy charakter i stać się jednym z najważniejszych miejsc szkolenia młodych piłkarzy w regionie.

Olsztyńskie firmy wybudują nowy ośrodek

W przetargu wystartowało siedem firm z całej Polski, jednak ostatecznie wybrano ofertę lokalnego konsorcjum Przemysłówka i Sportsystem.– Budujemy miasto, w którym sami żyjemy i pracujemy. Zależy nam, żeby Olsztyn się rozwijał – podkreślił prezes Przemysłówki Piotr Gryszczuk.Wykonawca ma przejąć plac budowy w ciągu 21 dni od podpisania umowy. Cała inwestycja ma zostać ukończona w ciągu 18 miesięcy.

Inwestycja za ponad 50 mln zł z dofinansowaniem z Polskiego Ładu

Łączna wartość umowy wynosi niemal 50,7 mln zł. Podstawowy zakres inwestycji wyceniono na 42,8 mln zł. Projekt otrzymał również 30 mln zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład. Miasto już teraz zapowiada kolejne etapy rozbudowy kompleksu. Docelowo przy al. Sybiraków mają powstać aż cztery pełnowymiarowe boiska treningowe.

