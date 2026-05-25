Rajdowe emocje wracają na Mazury. Mikołajki Rally 2026 już w czerwcu

Mikołajki znów zabrzmią dźwiękiem rajdowych silników

Nowe wydarzenie motorsportowe – Mikołajki Rally 2026 – Rajd odbędzie się w dniach 3–7 czerwca i ma przyciągnąć na Mazury kibiców z całej Polski. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie ma być kontynuacją wieloletnich rajdowych tradycji regionu i nową wizytówką Warmii i Mazur. Wydarzenie obejmie zarówno widowiskowe odcinki specjalne rozgrywane na nawierzchniach szutrowych, jak i rywalizację na torze Mikołajki. Łączy w sobie dwie formy rywalizacji: Kormoran Classic – rajd płaski samochodów historycznych – pretendent do organizacji mistrzostw Europy w 2027 roku oraz AKPOL Mikołajki Rally – rajd samochodów terenowych.

– Ta inicjatywa urodziła się po wydarzeniach sprzed kilku miesięcy, czyli po przeniesieniu Rajdu Polski na Śląsk. Wspólnie doszliśmy do wniosku, że warto stworzyć nową koncepcję – mówił marszałek Marcin Kuchciński.

Rajd jako promocja regionu

Samorządowcy nie ukrywają, że impreza ma również znaczenie promocyjne dla regionu.– Kibic, który przyjeżdża na Warmię i Mazury i zobaczy nasze otoczenie oraz przyrodę, wraca później na urlop. Staje się też ambasadorem regionu – podkreślał marszałek województwa.Burmistrz Mikołajek Piotr Jakubowski zaznaczył, że rajdy są od lat ważnym elementem tożsamości miasta.– Mikołajki bez rajdu już chyba funkcjonować nie mogą. Rajdy są mocno zakorzenione w świadomości mieszkańców, turystów i kibiców – mówił.

Dwie formy rywalizacji i mazurskie szutry

Mikołajki Rally 2026 połączy dwa różne formaty zawodów. Pierwszym będzie Kormoran Classic – rajd samochodów historycznych. Drugim AKPOL Mikołajki Rally, czyli rajd terenowy.Jednym z najważniejszych elementów imprezy mają być charakterystyczne dla Mazur szutrowe odcinki specjalne. Widowiskowy Super OS zostanie rozegrany na Torze Mikołajki i będzie dostępny dla kibiców. Nie zabraknie także wydarzeń towarzyszących. Organizatorzy zapowiadają wystawę klasycznych rajdówek, pokazy samochodów historycznych oraz strefę rodzinną.

Wstępny harmonogram zawodów

Pierwsze wydarzenia rozpoczną się już w czwartek 4 czerwca. Tego dnia odbędą się pokazy samochodów historycznych, przejazdy treningowe i kwalifikacyjne Kormoran Classic oraz oficjalna ceremonia startu.W piątek zawodnicy będą rywalizować na odcinkach specjalnych w Lubiewie, Baranowie i Sadach. Tego samego dnia rozegrany zostanie także Super OS Mikołajki, a wieczorem wystartuje AKPOL Mikołajki Rally.Sobota upłynie pod znakiem rywalizacji terenowej. Kierowcy zmierzą się m.in. na pętli Cross Country oraz odcinku Mateuszek. Całość zakończy ceremonia mety na Placu Wolności.

„To miejsce ma wyjątkową energię”

Ambasador rajdu Krzysztof Hołowczyc podkreślał wyjątkowy charakter mazurskich tras.– Jedziemy w zielonych tunelach. To miejsce absolutnie wyjątkowe. Na końcu zawsze najważniejsi są kibice i to oni mają zobaczyć coś niezwykłego. Te odcinki specjalne naprawdę są wyjątkowe – mówił Hołowczyc. Legenda polskich rajdów zaznaczyła również, że udało się zachować rajdowy charakter Mikołajek. – Mikołajki, które stały się synonimem rajdów szutrowych, nie zostały opuszczone. Udało nam się to obronić – podkreślił.

Organizatorzy liczą, że Mikołajki Rally 2026 stanie się jedną z największych imprez motorsportowych północno-wschodniej Polski. Wydarzenie ma połączyć sportowe emocje, turystykę i promocję regionu, a także przyciągnąć zarówno fanów motoryzacji, jak i całe rodziny szukające atrakcji na początku sezonu letniego.

POSŁUCHAJ: Mikołajki Rally 2026 - z Krzysztofem Hołowczycem rozmawia Anita Zalewska

POSŁUCHAJ: Mikołajki Rally 2026 - z burmistrzem Mikołajek Piotrem Jakubowskim rozmawia Anita Zalewska

