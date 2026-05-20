Nowy defibrylator i strefa bezpieczeństwa na Kortowiadzie

Defibrylator dostępny przez całą dobę

Nowy automatyczny defibrylator AED został zamontowany w Domu Studenta nr 1, w pobliżu wejścia i wyjścia z terenu festiwalu. Urządzenie znajduje się w przedsionku budynku i jest dostępne przez całą dobę – nie tylko podczas Kortowiady, ale również po zakończeniu wydarzenia. AED to sprzęt wykorzystywany w przypadku nagłego zatrzymania krążenia. Dzięki komunikatom głosowym może być używany także przez osoby bez doświadczenia medycznego.

Pokazy ratowania życia i szkolenia dla uczestników

Podczas juwenaliów na Plaży Kortowskiej działać będzie Strefa Bezpieczeństwa i Zdrowia Festiwalu. Codziennie od godziny 16:00 do 21:00 odbywać się będą pokazy resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz obsługi defibrylatora AED. Między pokazami uczestnicy będą mogli brać udział w praktycznych warsztatach pierwszej pomocy. Organizatorzy przygotowali także symulacje VR, które pozwolą ćwiczyć reakcje w sytuacjach zagrożenia. Strefa będzie czynna od czwartku do soboty w godzinach 16:00–22:00.

- Podczas każdej Kortowiady dokładamy wszelkich starań, by zapewnić możliwie najwyższy poziom bezpieczeństwa uczestnikom. W tym roku, dzięki wsparciu Sponsora Głównego – PZU – na Plaży Kortowskiej powstanie dedykowana strefa z dodatkowymi aktywnościami dla festiwalowiczów. W Strefie Bezpieczeństwa i Zdrowia Festiwalu, której sponsorem jest PZU, będziecie mogli wziąć udział w aktywnościach edukacyjnych i zadbać o chwilę wytchnienia od festiwalowego zgiełku. To miejsce, gdzie nauczycie się, jak ratować życie, a także po prostu odpoczniecie - mówi rzeczniczka Kortowiady, Natalia Nowak.

Kortowiada już pod koniec maja

Tegoroczna, 65. Kortowiada odbędzie się w dniach 27–30. maja 2026 roku na Plaży Kortowskiej i w kampusie UWM. Na dwóch scenach wystąpi ponad 20 artystów. Wśród gwiazd tegorocznej edycji znaleźli się między innymi: Maryla Rodowicz, Wilki, Afromental, PRO8L3M, Kizo, Żabson, Jan-Rapowanie, Luxtorpeda i Varius Manx z Kasia Stankiewicz. W programie, poza koncertami, znalazły się także Parada Wydziałów, Silent Party, kino plenerowe, wydarzenia sportowe i koncert KortoFest.

Autor: mat. organizatora/ Materiały prasowe

