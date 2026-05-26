Olsztyn najlepszy w Polsce. Stolica Warmii i Mazur liderem rankingu środowiskowego Indeksu Zdrowych Miast

Olsztyn numerem jeden w kategorii Środowisko

Indeks Zdrowych Miast 2025 to jedno z najważniejszych ogólnopolskich zestawień oceniających jakość życia w polskich samorządach. Raport analizuje osiem kluczowych obszarów funkcjonowania miast, w tym zdrowie, edukację, mieszkalnictwo, przestrzeń miejską oraz środowisko. W tegorocznej edycji najwyższe miejsce w kategorii „Środowisko” zdobył Olsztyn. Autorzy raportu podkreślili, że miasto wyróżnia się wyjątkowo wysokim udziałem terenów zielonych, które zajmują ponad 22 proc. powierzchni miasta. To najlepszy wynik spośród wszystkich badanych samorządów. Eksperci zwrócili również uwagę na stabilne parametry jakości powietrza, dobre wyniki dotyczące emisji oraz skuteczną gospodarkę środowiskową.

Przyroda jako fundament rozwoju miasta

Według autorów raportu Olsztyn prezentuje spójny model rozwoju, w którym natura nie jest dodatkiem do miejskiej infrastruktury, lecz jej integralnym elementem. Jeziora, lasy i tereny zielone od lat stanowią jeden z największych atutów miasta.– Od lat traktujemy środowisko jako realny kapitał miasta, rozwijając się w ścisłej relacji z przyrodą, a nie obok niej – podkreśla prezydent Olsztyna Robert Szewczyk.Jak zaznacza samorząd, rozwój miasta opiera się na zachowaniu naturalnych zasobów oraz tworzeniu przestrzeni przyjaznej mieszkańcom i środowisku.

Poznań i Sopot również na podium

Na podium kategorii „Środowisko” znalazły się także Poznań oraz Sopot, które zajęły odpowiednio drugie i trzecie miejsce. Jednak to Olsztyn został wskazany jako przykład miasta, które konsekwentnie rozwija się w harmonii z otaczającą przyrodą. Badanie objęło miasta zamieszkiwane łącznie przez blisko 12,25 mln osób, co czyni ranking jednym z najbardziej reprezentatywnych analiz jakości życia w polskich miastach.

Zielony kierunek Olsztyna doceniony w całej Polsce

Wynik Olsztyna może być ważnym argumentem promującym miasto zarówno wśród mieszkańców, jak i inwestorów czy turystów. Rosnące znaczenie jakości środowiska sprawia, że miasta stawiające na zieleń i zrównoważony rozwój coraz częściej zyskują przewagę konkurencyjną.Dla Olsztyna to kolejny sygnał, że strategia oparta na ochronie przyrody i wykorzystaniu naturalnych walorów regionu przynosi wymierne efekty.