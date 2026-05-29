65. Kortowiada trwa! W planie koncerty gwiazd, studenckie rywalizacje i wydarzenia na mieście

Kortowiada 2026. Co jeszcze czeka uczestników?

Tegoroczna Kortowiada to połączenie koncertów, wydarzeń integracyjnych i miejskich atrakcji. Organizatorzy przygotowali program, który wykracza daleko poza tradycyjne juwenalia w Kortowie. Na uczestników czekają koncerty topowych artystów, wydarzenia sportowe oraz kino plenerowe. Nie zabraknie również imprez klubowych i atrakcji przygotowanych w centrum Olsztyna.

Piątek pod znakiem rocka i hip-hopu

Piątkowy program koncertowy zapowiada się wyjątkowo intensywnie. Na Scenie Alior Bank wystąpią:

Video,

Varius Manx i Kasia Stankiewicz,

Jan-Rapowanie

PRO8L3M.

Na Scenie Warmia i Mazury przed publicznością:

Luxtorpeda,

Tymek,

Rów Babicze

duet DJ Kuba & Neitan.

To jednak nie wszystko. W programie dnia znalazły się także:

Festiwal Gier Planszowych,

Kortostrong,

rywalizacja „Zdobądź flagę”,

kino plenerowe,

kolejne Silent Party.

Sobota – finał Kortowiady 2026 i wielkie gwiazdy

Sobota będzie kulminacją jubileuszowej edycji juwenaliów. Na scenach w Kortowie pojawią się:

Michał Szczygieł

Maryla Rodowicz, ,

Enej & Bum Bum Orkestar & Zazula

Kuban.

Na Scenie Warmia i Mazury wystąpią także:

Guzior,

Kizo,

Żabson

Bracia Figo Fagot.

Organizatorzy zapowiadają również dodatkowe atrakcje:

Bój Akademików,

Turniej Flanek Sportowych,

nową „Bitwę o Kortowo”,

kino pod chmurką,

nocne Silent Party.

Kortowiada wychodzi do centrum Olsztyna

W tym roku Kortowiada mocno zaznacza swoją obecność również poza kampusem uniwersyteckim. Na Targu Rybnym w centrum Olsztyna odbywają się m.in. morning rave, bingo oraz transmisje koncertów. Jak podkreślają organizatorzy, celem jest jeszcze większe połączenie mieszkańców miasta ze studenckim świętem.

Głównym Patronem Medialnym jest Radio Eska.Patronat medialny sprawują również: Eska Rock i Eska 2

i Autor: mat. organizatora/ Materiały prasowe

Polskie seriale i programy, które wychowały pokolenie. Ile z nich pamiętasz? Pytanie 1 z 12 Kto wygrał pierwszą polską edycję "Big Brothera"? Janusz Dzięcioł Jolanta Rutowicz Piotr Gulczyński Następne pytanie