Kortowiada 2026 w Olsztynie. 65. edycja juwenaliów UWM zapowiada się rekordowo

Kortowiada 2026 w Olsztynie. Studenckie święto z rozmachem

Jubileuszowa edycja Kortowiady ma być połączeniem tradycji, muzycznych emocji i nowoczesnej formuły wydarzeń miejskich. Organizatorzy liczą, że 65. odsłona imprezy zapisze się jako jedna z największych w historii olsztyńskich juwenaliów.

Gwiazdy Kortowiady 2026. Kto wystąpi w Olsztynie?

Program koncertowy jubileuszowej edycji zapowiada się imponująco. Na scenach w Kortowie pojawią się zarówno legendy polskiej muzyki, jak i najpopularniejsi artyści młodego pokolenia.

Czwartek – rock, rap i elektronika

Na Scenie Alior Bank wystąpią:Łydka Grubasa, Wilki, Afromental, Kacperczyk.

Na Scenie Warmia i Mazury zagrają:SZYNK3N, Po Prostu Kajtek, Young Igi, Skytech.

Piątek – mocne gitarowe i hip-hopowe brzmienia

Na Scenie Alior Bank wystąpią Video, Varius Manx i Kasię Stankiewicz, Jan-Rapowanie, PRO8L3M.

Na Scenie Warmia i Mazury zagrają: Luxtorpeda, Tymek, Rów Babicze, DJ Kuba & Neitan.

W ramach Kortofestu przy Alei Warszawskiej wystąpią również:Deep Haze, Kozyrska x Sieczak, Moniek.

Sobota – Maryla Rodowicz i największe gwiazdy rapu

Finał Kortowiady upłynie pod znakiem koncertów:Michała Szczygła, Maryli Rodowicz, zespołów Enej & Bum Bum Orkestar & Zazula, Kubana.

Na scenie Warmia i Mazury zagrają: Guzior, Kizo, Żabson, Bracia Figo Fagot.

Organizatorzy zapowiadają także dłuższe przerwy pomiędzy koncertami. Bramy festiwalu będą otwierane codziennie o godzinie 15:30.

Kortowiada to więcej niż koncerty

Studenckie święto w Kortowie od lat słynie również z wydarzeń integracyjnych i sportowych. Pierwsze atrakcje rozpoczną się już w środę. W programie znalazły się: Nocny Kortowiadowy Bieg o Złotego Dzika, Silent Party,mecz siatkówki,konkurs na wystrój akademików w nowej formule. W czwartek ulicami Olsztyna przejdzie tradycyjna Parada Wydziałów, po której studenci symbolicznie przejmą władzę w Kortowie. Nie zabraknie również wspólnej macareny i kultowego Boju Wydziałów. Piątek upłynie pod znakiem Festiwalu Gier Planszowych, Kortostrongu, rywalizacji „Zdobądź flagę” oraz kina plenerowego.Na sobotę zaplanowano:Bój Akademików,Turniej flanek sportowych,nową „Bitwę o Kortowo”,kolejne Silent Party,kino pod chmurką.

Kortowiada 2026 wychodzi poza Kortowo

Tegoroczna Kortowiada pokazuje, że juwenalia studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego to już nie tylko wydarzenie zamknięte w akademickim kampusie. Organizatorzy przygotowali również szereg atrakcji w centrum Olsztyna. Na Targu Rybnym odbędą się m.in. morning rave, bingo oraz transmisje koncertów. Jak podkreślają organizatorzy, wydarzenia mają jeszcze mocniej połączyć mieszkańców miasta ze studenckim świętem.

Pierwszym akcentem jubileuszowej edycji było Silent Party powered by SPOT, które odbyło się 15 i 16 maja w Galerii Warmińskiej.

Historia Kortowiady. Wszystko zaczęło się od spontanicznej decyzji

Historia Kortowiady sięga 1958 roku i – jak wspominają organizatorzy – rozpoczęła się zupełnie przypadkiem.Podczas spotkania Rady Naczelnej Zrzeszenia Studentów w Warszawie Janusz Krzyczyński z Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie spontanicznie ogłosił, że także w Olsztynie odbędą się juwenalia. Co więcej – trzydniowe.Po powrocie do Kortowa udało mu się zdobyć zgodę władz uczelni i zebrać grupę organizatorów. Wsparcia udzielił również ówczesny prezydent miasta, przekazując studentom trzy beczki piwa.Tak narodziła się Kortowiada – wydarzenie, które dziś uznawane jest za jedne z najlepszych juwenaliów w Polsce.

Kortowiada - wczoraj i dziś

Organizatorzy zapraszają studentów, mieszkańców regionu oraz wszystkich miłośników dobrej muzyki do wspólnego świętowania 65. edycji Kortowiady – wydarzenia, które od lat promuje Olsztyn oraz Warmię i Mazury jako miejsce otwarte, aktywne i przyjazne.

Partnerem Strategicznym wydarzenia jest Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

POSŁUCHAJ: z rzeczniczką Kortowiady Natalią Nowak rozmawia Anita Zalewska

