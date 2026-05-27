Dziecko na hulajnodze huknęło w volkswagena. Matka ukarana

Spis treści
Wypadek w Orzyszu. 12-latek na hulajnodze elektrycznej uderzył w samochód
Do tej groźnej sytuacji doszło we wtorek tuż po godzinie 14:00. Na ulicy Leśnej w Orzyszu dwunastoletni chłopiec na hulajnodze elektrycznej nagle zjechał na przeciwległy pas ruchu. Chłopiec uderzył prosto w prawidłowo jadącego volkswagena. Choć zdarzenie wyglądało dramatycznie, nastolatkowi nic się nie stało. Jednak nie obyło się bez konsekwencji. Policjanci przypominają, że osoby poniżej trzynastego roku życia nie mogą samodzielnie korzystania z hulajnóg elektrycznych na drogach publicznych bez uprawnień. Z tego powodu mundurowi postanowili wyciągnąć konsekwencje wobec matki nastolatka, nakładając na nią mandat za udostępnienie pojazdu osobie bez uprawnień do kierowania.
Przepisy dla użytkowników hulajnóg elektrycznych. Kto może nimi jeździć na drodze?
Policjanci apelują o tym, by pamiętać, że hulajnoga elektryczna to nie zabawka i nie każdy nieletni może z niej dowolnie korzystać. Zgodnie z aktualnym prawem, młodzież w wieku od 10 do 18 lat może prowadzić hulajnogę elektryczną wyłącznie pod warunkiem posiadania karty rowerowej lub prawa jazdy kategorii AM, A1, B1 bądź T. Z kolei młodsze dzieci mogą używać tego typu sprzętu tylko w obrębie strefy zamieszkania, będąc pod stałym nadzorem osoby dorosłej. Policjanci przypominają też, że od 3 czerwca młodzież poniżej szesnastego roku życia będzie miała prawny obowiązek noszenia kasku ochronnego, co dotyczy zarówno jazdy na hulajnogach elektrycznych, jak i na rowerach.