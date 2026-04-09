Biegamy, sadzimy i pomagamy! Leśny Zryw w Starych Jabłonkach

Andrzej Brzozowski
2026-04-09 13:12

W sobotę 11 kwietnia w Starych Jabłonkach odbędzie się druga edycja biegu charytatywnego – Leśny Zryw. Rywalizacja na 5 i 10 kilometrów. Start wydarzenia o godzinie 11.30.

Leśny Zryw – Biegniemy, Sadzimy Las i Pomagamy! Galeria 1

Autor: Andrzej Brzozowski

Bieg charytatywny w Starych Jabłonkach

Leśny Zryw to charytatywna impreza biegowa i spacerowa organizowana, łącząca aktywność fizyczną z ekologią. Druga edycja odbędzie się 11 kwietnia. Bieg na 10 km oraz bieg i spacer na 5 km połączony z sadzeniem drzew. Organizatorzy zaplanowali wiele dodatkowych atrakcji dla młodszych i starszych uczestników. Bieg charytatywny - dochód w całości przeznaczony zostanie na pomoc dla Pawełka z Kątna

- Przyjdź, pobiegnij, posadź las i pomóż! Gwarantujemy dobrą energię i sportową atmosferę - mówi Daniel Błaszkiewicz, dyrektor hotelu Anders. - Będzie to nie tylko świetna okazja do aktywnego spędzenia czasu, ale przede wszystkim szansa, by pomóc.

Harmonogram imprezy: Sobota 11 kwietnia 2026 r.

  • 9:30 – 11:30 Praca biura zawodów (weryfikacja zawodników i odbiór numerów startowych)
  • 11:40 – 12:00 Przywitanie uczestników i kibiców, rozgrzewka

Start biegów:

  • 12:00 – 13:30 Bieg na dystansie 10 km
  • 12:00 – 14:00 Bieg / spacer dla rodzin z dziećmi połączony z sadzeniem lasu na dystansie 5 km
  • 13:30 – 15:00 Dodatkowe atrakcje: animacja kulinarna uczestników biegu i ich rodzin „Pieczenie Jaszczurów” pod przewodnictwem Szefów Kuchni Hotelu Anders, stoisko edukacyjne z indywidualnym sianiem nasion drzew rodzimych przygotowane przez Nadleśnictwo Stare Jabłonki, animacje i atrakcje dla dzieci zorganizowane przez Warmiolandię i Space Park z Olsztyna
  • 14:00 Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród

Partnerem wydarzenia jest Radio Eska 

Leśny Zryw – Biegniemy, Sadzimy Las i Pomagamy! Galeria 1
Galeria zdjęć 55
Olsztyn Radio ESKA Google News
Posłuchaj: Leśny zryw - II Bieg Charytatywny w Starych Jabłonkach. Z Moniką Ptaszkiewicz i Danielem Błaszkiewiczem rozmawia Andrzej Brzozowski.
Mediateka.pl
Leśny Zryw – Biegniemy, Sadzimy Las i Pomagamy!
Galeria zdjęć 72

Leśny Zryw – Biegniemy, Sadzimy Las i Pomagamy!
bieg charytatywny
hotel anders
Leśny Zryw
Mazury
Stare Jabłonki
Szeląg Mały
Nadleśnictwo Stare Jabłonki