Pamiętali o Światowym Dniu Biegania! Uliczne biegi w Pasłęku

Andrzej Brzozowski
2026-06-05 13:25

To było wyzwanie dla doświadczonych biegaczy i doskonała okazja dla debiutantów. W środę 3 czerwca w Pasłęku odbyły się uliczne biegi. Rywalizacja odbyła się na dystansach: mili i 5 kilometrów. Nie zabrakło także biegów dla najmłodszych. Gościem specjalnym 5. Pasłęckiej Mili Pokoju i Pasłęckiej 5. była Angelika Cichocka, mistrzyni Europy w biegu na 1500m, halowa wicemistrzyni świata w biegu na 800m, uczestniczka Igrzysk Olimpijskich w Rio De Janeiro 2016r.

Pasłęcka Mila Pokoju inspiruje do biegania!

- Pasłęcka Mila Pokoju to wydarzenie, które co roku przyciąga zarówno miłośników biegów, jak i tych, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę ze sportem mówi Piotr Zienkiewicz, z Uczniowskiego Klubu Sportowego Gimpas Pasłęk, organizator biegu.

- Po raz kolejny nie zawiedli nas najmłodsi wraz z towarzyszącymi im rodzicami i dziadkami. Biegi na dystansach 100, 400, 600 oraz 1000 cieszyły się ogromną popularnością.

- Dla dorosłych uczestników czekał także krótszy dystans 1609 metrów, czyli nasza Pasłęcka Mila, która pozwala poczuć radość z biegania. Oczywiście jak co roku głównym dystansem była Pasłęcka 5!. Bardzo dziękuję wszystkim tym którzy w środku tygodnia, w pierwszą środę czerwca wystartowali w naszych biegach – w dniu kiedy obchodzimy Światowy dzień biegania – dodaje Piotr Zienkiewicz.

Wyniki biegowego wydarzenia w Pasłęku

Pasłęcka Mila Pokoju

  • OPEN Kobiet
  1. Hanna Śliwiak MOS Zatoka Braniewo 00:05:49
  2. Emilka Kaca Sekcja LA CSIR Susz 00:05:53
  3. Aleksandra Ingielewicz MOS Zatoka Braniewo 00:06:41
  • OPEN Mężczyzn
  1. Marcel Dorożyński - KS Polonia Pasłęk 00:05:02
  2. Przemysław Belka - Iława Biega 00:05:06
  3. Mateusz Rębowski - UKS Gimpas Pasłęk 00:05:08

Pasłęcka 5

  • Open Kobiet
  1. Agnieszka Przybyła - Run Goku Team 00:18:05
  2. Julia Miadełko - UKS Gimpas Pasłęk 00:19:12
  3. Marta Stramek - KS Zamek Kurzętnik 00:20:12
  • Open Mężczyzn
  1. Adrian Przybyła - Run Goku Team 00:15:41
  2. Bartosz Wysocki - Izabelin Na Start 00:15:47
  3. Eryk Mańka - GKS Cartusia Kartuzy 00:16:23

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