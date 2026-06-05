Pasłęcka Mila Pokoju inspiruje do biegania!

- Pasłęcka Mila Pokoju to wydarzenie, które co roku przyciąga zarówno miłośników biegów, jak i tych, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę ze sportem – mówi Piotr Zienkiewicz, z Uczniowskiego Klubu Sportowego Gimpas Pasłęk, organizator biegu.

- Po raz kolejny nie zawiedli nas najmłodsi wraz z towarzyszącymi im rodzicami i dziadkami. Biegi na dystansach 100, 400, 600 oraz 1000 cieszyły się ogromną popularnością.

- Dla dorosłych uczestników czekał także krótszy dystans 1609 metrów, czyli nasza Pasłęcka Mila, która pozwala poczuć radość z biegania. Oczywiście jak co roku głównym dystansem była Pasłęcka 5!. Bardzo dziękuję wszystkim tym którzy w środku tygodnia, w pierwszą środę czerwca wystartowali w naszych biegach – w dniu kiedy obchodzimy Światowy dzień biegania – dodaje Piotr Zienkiewicz.

Wyniki biegowego wydarzenia w Pasłęku

Pasłęcka Mila Pokoju

OPEN Kobiet

Hanna Śliwiak MOS Zatoka Braniewo 00:05:49 Emilka Kaca Sekcja LA CSIR Susz 00:05:53 Aleksandra Ingielewicz MOS Zatoka Braniewo 00:06:41

OPEN Mężczyzn

Marcel Dorożyński - KS Polonia Pasłęk 00:05:02 Przemysław Belka - Iława Biega 00:05:06 Mateusz Rębowski - UKS Gimpas Pasłęk 00:05:08

Pasłęcka 5

Open Kobiet

Agnieszka Przybyła - Run Goku Team 00:18:05 Julia Miadełko - UKS Gimpas Pasłęk 00:19:12 Marta Stramek - KS Zamek Kurzętnik 00:20:12

Open Mężczyzn

Adrian Przybyła - Run Goku Team 00:15:41 Bartosz Wysocki - Izabelin Na Start 00:15:47 Eryk Mańka - GKS Cartusia Kartuzy 00:16:23