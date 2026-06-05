Pasłęcka Mila Pokoju inspiruje do biegania!
- Pasłęcka Mila Pokoju to wydarzenie, które co roku przyciąga zarówno miłośników biegów, jak i tych, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę ze sportem – mówi Piotr Zienkiewicz, z Uczniowskiego Klubu Sportowego Gimpas Pasłęk, organizator biegu.
- Po raz kolejny nie zawiedli nas najmłodsi wraz z towarzyszącymi im rodzicami i dziadkami. Biegi na dystansach 100, 400, 600 oraz 1000 cieszyły się ogromną popularnością.
- Dla dorosłych uczestników czekał także krótszy dystans 1609 metrów, czyli nasza Pasłęcka Mila, która pozwala poczuć radość z biegania. Oczywiście jak co roku głównym dystansem była Pasłęcka 5!. Bardzo dziękuję wszystkim tym którzy w środku tygodnia, w pierwszą środę czerwca wystartowali w naszych biegach – w dniu kiedy obchodzimy Światowy dzień biegania – dodaje Piotr Zienkiewicz.
Wyniki biegowego wydarzenia w Pasłęku
Pasłęcka Mila Pokoju
- OPEN Kobiet
- Hanna Śliwiak MOS Zatoka Braniewo 00:05:49
- Emilka Kaca Sekcja LA CSIR Susz 00:05:53
- Aleksandra Ingielewicz MOS Zatoka Braniewo 00:06:41
- OPEN Mężczyzn
- Marcel Dorożyński - KS Polonia Pasłęk 00:05:02
- Przemysław Belka - Iława Biega 00:05:06
- Mateusz Rębowski - UKS Gimpas Pasłęk 00:05:08
Pasłęcka 5
- Open Kobiet
- Agnieszka Przybyła - Run Goku Team 00:18:05
- Julia Miadełko - UKS Gimpas Pasłęk 00:19:12
- Marta Stramek - KS Zamek Kurzętnik 00:20:12
- Open Mężczyzn
- Adrian Przybyła - Run Goku Team 00:15:41
- Bartosz Wysocki - Izabelin Na Start 00:15:47
- Eryk Mańka - GKS Cartusia Kartuzy 00:16:23
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