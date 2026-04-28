Studenci zachęcali do bezpłatnych badań. W Olsztynie odbyła się akcja „Zdrowie pod kontrolą”

Andrzej Brzozowski
2026-04-28 15:36

To była kolejna, tym razem wiosenna odsłona „Zdrowia pod Kontrolą”. Akcji zorganizowanej przez olsztyński oddział Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland. W sobotę 25 kwietnia w Galerii Warmińskiej można było skorzystać z bezpłatnych badań, a także porozmawiać o profilaktyce chorób. Sprawdźcie eskową relację z wydarzenia!

Galeria zdjęć 53

Chętnych do badań nie brakowało!

- Badania profilaktyczne powinny być wykonywane minimum raz w roku – przypominają organizatorzy.

Część z nich można było wykonać podczas akcji "Zdrowie pod kontrolą". Przygotowano aż 21 stanowisk. Pomiar ciśnienia, samobadanie piersi, badanie EKG czy pomiar glikemii - m.in. do tych badań zachęcali mieszkańców studenci olsztyńskiej medycyny.

Prowadzono naukę pierwszej pomocy, a na najmłodszych czekał szpital pluszowego misia. Był też punkt z poradami farmaceuty oraz stanowisko z analizą składu ciała. Natomiast na stanowisku sanepidu można było zrobić pomiar wydychanego dwutlenku węgla, nauczyć się prawidłowego mycia rąk oraz dowiedzieć się jak unikać kleszczy.

W punkcie NFZ można było założyć profil zaufany i wyrobić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Przed Galerią Warmińską stanął mammobus i autobus Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie.

- Jest to akcja taka prozdrowotna. Promujemy profilaktykę, badania przesiewowe. Wszystkie badania były bezpłatne i każdy odwiedzający mógł z nich skorzystać. Chcemy uświadamiać, że profilaktyka jest ważna i że naprawdę łatwiej jest zapobiegać niż leczyć – dodają studenci olsztyńskiego oddziału Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland.

Akcja „Zdrowia pod kontrolą” w Galerii Warmińskiej miała wsparcie Radia Eska

Polecany artykuł:

Czas na wiosenny przegląd zdrowia! Akcja studentów w Galerii Warmińskiej
Olsztyn Radio ESKA Google News
zdrowie pod kontrolą
Olsztyn
Galeria Warmińska