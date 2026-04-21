Czas na wiosenny przegląd zdrowia! Akcja studentów w Galerii Warmińskiej

Andrzej Brzozowski
2026-04-21 12:12

W sobotę 25 kwietnia w godzinach 11:00–17:00 w Galerii Warmińskiej odbędzie się wiosenna edycja bezpłatnej akcji profilaktycznej „Zdrowie pod Kontrolą”. Na odwiedzających będzie czekać kilkanaście nieodpłatnych badań i porad medycznych. Znamy program wydarzenia.

Zdrowie pod konrtolą. Jesienna edycja w Olsztynie (16 listopada 2024)

Autor: Andrzej Brzozowski Zdrowie pod kontrolą. Kolejna akcja studentów olsztyńskiej medycyny w Galerii Warmińskiej

Doskonała okazja, aby zadbać o swoje zdrowie i zdobyć cenną wiedzę na temat profilaktyki!

Studenci Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zapraszają do udziału w kolejnej wiosennej odsłonie akcji „Zdrowie pod Kontrolą”. Od 11:00 do 17:00 w Galerii Warmińskiej prowadzone będą darmowe pomiary ciśnienia tętniczego i glikemii, porady dietetyczne, badania EKG oraz ostrości wzroku. I to jeszcze nie wszystko! W sumie na odwiedzających czekać będzie blisko 20 stanowisk medycznych, zlokalizowanych w atrium oraz przed centrum handlowym.

Zakres badań i konsultacji

W programie wydarzenia znajdą się m.in.:

  • pomiar poziomu glikemii,
  • pomiar ciśnienia tętniczego krwi,
  • pomiar poziomu kwasu moczowego,
  • badanie EKG,
  • badanie ostrości wzroku i widzenia barwnego,
  • badanie słuchu i głosu,
  • analiza składu ciała i konsultacje dietetyczne z wykorzystaniem urządzenia TANITA,
  • mammografia w mammobusie,
  • możliwość rejestracji jako dawca szpiku w DKMS,
  • stanowisko NFZ, gdzie będzie można założyć Profil Zaufany oraz wyrobić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).

Profilaktyka i edukacja dla każdego. 

Na uczestników czekają:

  • pokazy pierwszej pomocy i nauka resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO),
  • Szpital Pluszowego Misia dla najmłodszych,
  • nauka samobadania piersi i jąder,
  • stoisko Amazonek promujące profilaktykę onkologiczną,
  • alkogogle, pozwalające bezpiecznie doświadczyć skutków spożycia alkoholu,
  • stanowiska Wojewódzkiej i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
  • Dodatkowo przed galerią stanie autobus Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, w którym będzie można oddać krew, a także mammobus czyli specjalistyczna naczepa wyposażona w mammograf (aparat rentgenowski do badania piersi).

Organizatorzy i patroni

Akcja organizowana jest przez Galerię Warmińską oraz Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland Oddział Olsztyn, działające przy Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Patronat medialny Radio ESKA

Posłuchaj: Akcja „Zdrowie pod kontrolą". Z Alicją Skorupą z olsztyńskiego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland rozmawia Andrzej Brzozowski
Mediateka.pl
Zdrowie pod konrtolą. Jesienna edycja w Olsztynie (16 listopada 2024)
Galeria zdjęć 42

