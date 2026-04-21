Doskonała okazja, aby zadbać o swoje zdrowie i zdobyć cenną wiedzę na temat profilaktyki!
Studenci Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zapraszają do udziału w kolejnej wiosennej odsłonie akcji „Zdrowie pod Kontrolą”. Od 11:00 do 17:00 w Galerii Warmińskiej prowadzone będą darmowe pomiary ciśnienia tętniczego i glikemii, porady dietetyczne, badania EKG oraz ostrości wzroku. I to jeszcze nie wszystko! W sumie na odwiedzających czekać będzie blisko 20 stanowisk medycznych, zlokalizowanych w atrium oraz przed centrum handlowym.
Zakres badań i konsultacji
W programie wydarzenia znajdą się m.in.:
- pomiar poziomu glikemii,
- pomiar ciśnienia tętniczego krwi,
- pomiar poziomu kwasu moczowego,
- badanie EKG,
- badanie ostrości wzroku i widzenia barwnego,
- badanie słuchu i głosu,
- analiza składu ciała i konsultacje dietetyczne z wykorzystaniem urządzenia TANITA,
- mammografia w mammobusie,
- możliwość rejestracji jako dawca szpiku w DKMS,
- stanowisko NFZ, gdzie będzie można założyć Profil Zaufany oraz wyrobić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).
Profilaktyka i edukacja dla każdego.
Na uczestników czekają:
- pokazy pierwszej pomocy i nauka resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO),
- Szpital Pluszowego Misia dla najmłodszych,
- nauka samobadania piersi i jąder,
- stoisko Amazonek promujące profilaktykę onkologiczną,
- alkogogle, pozwalające bezpiecznie doświadczyć skutków spożycia alkoholu,
- stanowiska Wojewódzkiej i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
- Dodatkowo przed galerią stanie autobus Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, w którym będzie można oddać krew, a także mammobus czyli specjalistyczna naczepa wyposażona w mammograf (aparat rentgenowski do badania piersi).
Organizatorzy i patroni
Akcja organizowana jest przez Galerię Warmińską oraz Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland Oddział Olsztyn, działające przy Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
Patronat medialny Radio ESKA
Polecany artykuł: