RAJD CABRIO 2026 – OLSZTYNEK
Miłośnicy motoryzacji spotkają się w Olsztynku, by dzielić się swoją pasją – zapowiada Robert Waraksa, burmistrz Olsztynka. - Zapraszam w piątek 1 maja do odwiedzenia centrum naszego miasta. Wyjątkowe samochody, świetna atmosfera i masa pozytywnych emocji.
To będzie wydarzenie, które łączy pasję do motoryzacji z radością wspólnego spędzania czasu -dodaje Waraksa.
Spotkanie o godz. 11:30 na Placu Św. Piotra w Olsztynku. Co czeka odwiedzających?
- - Blisko 200 wyjątkowych aut w centrum miasta
- - Niesamowity klimat i pasja do motoryzacji
- - Moc atrakcji o których wkrótce się dowiecie
Szykujcie aparaty, zabierajcie znajomych i świętujcie razem z nami – zapraszają organizatorzy zlotu. Czekają na Was wyjątkowe samochody, świetna atmosfera i masa pozytywnych emocji!
Ogólnopolskie Rozpoczęcie Sezonu Cabrio 2026 - Warmia i Mazury
- 9.00 - 11.00 rejestracja ekip w Nidzicy
- 11.30 - 13.30 przystanek w Olsztynku
- 15.30 - 18.00 koncert w Elblągu
- 20.00 - .... Cabrio Italo Disco w Ostródzie
Organizatorzy wydarzenia RAJD CABRIO 2026 zbierają środki na leczenie Jeremiego Pławińskiego
Posłuchaj: Rozpoczęcie „Sezonu Cabrio 2026”. O szczegółach wydarzenia opowiedzieli goście Andrzeja Brzozowskiego. Burmistrz Olsztynka Robert Waraksa, starosta powiatu olsztyńskiego Andrzej Abako i Arkadiusz Łutowicz – Rajd Cabrio 2026
