Majówka w Olsztynku 2026. Miasto będzie gościło uczestników rajdu Cabrio!

Andrzej Brzozowski
2026-04-28 13:37

Jeśli nie macie jeszcze planów na pierwszy majowy weekend to na starcie majówki, a dokładnie 1 maja warto odwiedzić Olsztynek. W piątek „Ogólnopolski Rajd Cabrio”. Do Olsztynka zjadą wyjątkowe kabriolety z całej Polski. Na rynku Starego Miasta zameldują się po godzinie 11:00.

Przystanek Cabrio Powiat Ostródzki

Autor: Andrzej Brzozowski Przystanek Cabrio Powiat Ostródzki - rozpoczęcie sezonu na Warmii i Mazurach

RAJD CABRIO 2026 – OLSZTYNEK

Miłośnicy motoryzacji spotkają się w Olsztynku, by dzielić się swoją pasją – zapowiada Robert Waraksa, burmistrz Olsztynka. - Zapraszam w piątek 1 maja do odwiedzenia centrum naszego miasta. Wyjątkowe samochody, świetna atmosfera i masa pozytywnych emocji.  

To będzie wydarzenie, które łączy pasję do motoryzacji z radością wspólnego spędzania czasu -dodaje Waraksa.

Spotkanie o godz. 11:30 na Placu Św. Piotra w Olsztynku. Co czeka odwiedzających?

  • - Blisko 200 wyjątkowych aut w centrum miasta
  • - Niesamowity klimat i pasja do motoryzacji
  • - Moc atrakcji o których wkrótce się dowiecie

Szykujcie aparaty, zabierajcie znajomych i świętujcie razem z nami – zapraszają organizatorzy zlotu. Czekają na Was wyjątkowe samochody, świetna atmosfera i masa pozytywnych emocji!

Ogólnopolskie Rozpoczęcie Sezonu Cabrio 2026 - Warmia i Mazury

  •  9.00 - 11.00  rejestracja ekip w Nidzicy
  • 11.30 - 13.30 przystanek w Olsztynku 
  • 15.30 - 18.00 koncert w Elblągu 
  • 20.00 - .... Cabrio Italo Disco w Ostródzie

Organizatorzy wydarzenia RAJD CABRIO 2026 zbierają środki na leczenie Jeremiego Pławińskiego

!!!PODCAST ESKA OLSZTYN!!! 

Posłuchaj: Rozpoczęcie „Sezonu Cabrio 2026”. O szczegółach wydarzenia opowiedzieli goście Andrzeja Brzozowskiego. Burmistrz Olsztynka Robert Waraksa, starosta powiatu olsztyńskiego Andrzej Abako i Arkadiusz Łutowicz – Rajd Cabrio 2026

Rozpoczęcie „Sezonu Cabrio 2026”

Autor: Andrzej Brzozowski Rozpoczęcie „Sezonu Cabrio 2026". Goście Andrzeja Brzozowskiego: Burmistrz Olsztynka Robert Waraksa, starosta powiatu olsztyńskiego Andrzej Abako i Arkadiusz Łutowicz – Rajd Cabrio 2026
