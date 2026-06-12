Muzyczna Iskra Cierzpięty 2026. Konkurs, koncert Arka Braxtona i regionalne atrakcje zachwyciły uczestników

Druga edycja festiwalu Muzyczna Iskra w Cierzpiętach okazała się wielkim sukcesem

Cierzpięty ponownie rozbrzmiały muzyką. W dniach 5–6 czerwca 2026 roku odbyła się druga edycja festiwalu Muzyczna Iskra, która zgromadziła licznych mieszkańców regionu i gości z dalszych zakątków. Dwudniowe wydarzenie połączyło emocjonujący konkurs muzyczny, rodzinny piknik, lokalne smaki oraz koncert gwiazdy wieczoru – Arka Braxtona, tworząc wyjątkową atmosferę integracji i wspólnego świętowania.

Muzyka, emocje i szansa na zaprezentowanie talentu

Jednym z najważniejszych punktów programu był konkurs wokalny skierowany do dorosłych wykonawców oraz zespołów reprezentujących różnorodne gatunki muzyczne. Uczestnicy występowali na profesjonalnie przygotowanej scenie, prezentując swoje umiejętności przed publicznością i jury.Rywalizacja przebiegała w przyjaznej atmosferze, a dla wielu artystów udział w festiwalu był okazją do zdobycia cennego doświadczenia oraz pokazania swojego talentu szerszej publiczności.

Regionalne smaki i atrakcje dla całych rodzin

Muzyczna Iskra to nie tylko koncerty. Organizatorzy zadbali również o bogatą ofertę towarzyszącą wydarzeniu. Na odwiedzających czekały stoiska z regionalnymi potrawami, rękodziełem oraz prezentacjami lokalnych twórców i artystów. Rodzinny charakter imprezy sprawił, że każdy mógł znaleźć coś dla siebie – od miłośników dobrej muzyki, po osoby chcące spędzić czas w plenerze i poznać lokalną kulturę.

Arek Braxton porwał publiczność do wspólnej zabawy

Kulminacyjnym momentem festiwalu był wieczorny koncert Arka Braxtona. Artysta dostarczył publiczności dużą dawkę tanecznych rytmów i pozytywnej energii, skutecznie zachęcając uczestników do wspólnej zabawy pod sceną.Występ gwiazdy wieczoru był efektownym zwieńczeniem programu i jednym z najbardziej wyczekiwanych punktów całego wydarzenia.

KGW „Jarzębina” po raz kolejny stanęło na wysokości zadania

Za organizację drugiej edycji festiwalu odpowiadało Koło Gospodyń Wiejskich „Jarzębina” z Cierzpięt, które z powodzeniem połączyło promocję lokalnych talentów z integracją mieszkańców i stworzeniem atrakcyjnej przestrzeni do rodzinnego wypoczynku.Zaangażowanie organizatorów, wolontariuszy oraz partnerów wydarzenia przełożyło się na sprawną realizację imprezy i bardzo pozytywny odbiór wśród uczestników.

Muzyczna Iskra na stałe wpisuje się w kalendarz regionu

Wszystko wskazuje na to, że Muzyczna Iskra staje się jednym z najważniejszych wydarzeń kulturalnych w gminie Piecki. Frekwencja, atmosfera oraz różnorodny program pokazują, że festiwal ma potencjał do dalszego rozwoju i przyciągania jeszcze większej liczby uczestników w kolejnych latach.Druga edycja udowodniła, że połączenie muzyki, lokalnej tradycji i rodzinnej atmosfery to przepis na sukces, który pozostawił po sobie wiele niezapomnianych wspomnień.

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