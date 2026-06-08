Czerwiec w Kortowie po raz kolejny będzie świecił pełnym blaskiem!

2026-06-08 10:49 Materiał sponsorowany

W czerwcu Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie obchodzi swoje 27. urodziny. Ale zamiast tortu – tysiące świateł i iluminacje. Po oficjalnych uroczystościach przychodzi czas na coś, w czym może wziąć udział każdy. W weekend od 12 do 14 czerwca Park Kortowski zamieni się w las, który zabłyśnie kolorowymi światłami.

Czerwiec w Kortowie po raz kolejny będzie świecił pełnym blaskiem!

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Autor: UWM w Olsztynie/ Materiały prasowe

Przez trzy wieczory alejki jednego z najbardziej malowniczych miejsc akademickiego kampusu rozbłysną kolorowymi iluminacjami i świetlnymi instalacjami, tworząc niepowtarzalną scenerię do spacerów, spotkań i wspólnego świętowania.

Kortowski Park Świateł będzie doskonałą propozycją zarówno dla rodzin z dziećmi, grup znajomych, studentów, jak i par szukających romantycznego miejsca na wieczorny spacer. To wydarzenie połączy naturę, światło i wyjątkową atmosferę Kortowa, przypominając, że jubileusz Uniwersytetu to święto całej społeczności akademickiej oraz miasta.

Na uczestników czekać będą rozświetlone alejki, kolorowe iluminacje, bajkowy klimat i przestrzeń, która zachęci do zatrzymania się na chwilę, zrobienia pamiątkowych zdjęć i poczucia magii nadchodzącego lata. Zieleń Parku Kortowskiego w połączeniu ze światłem stworzy wyjątkową oprawę finału obchodów 27-lecia UWM.

  • Miejsce: Park Kortowski UWM
  • Adres: ul. Czesława Kanafojskiego 10, Olsztyn
  • Wejście: bezpłatne

Spotkajmy się od 12 do 14 czerwca w rozświetlonym Kortowie i poczujmy tę magię razem!

Czerwiec w Kortowie po raz kolejny będzie świecił pełnym blaskiem!

i

Autor: UWM w Olsztynie/ Materiały prasowe