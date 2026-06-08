Czerwiec w Kortowie po raz kolejny będzie świecił pełnym blaskiem!

Przez trzy wieczory alejki jednego z najbardziej malowniczych miejsc akademickiego kampusu rozbłysną kolorowymi iluminacjami i świetlnymi instalacjami, tworząc niepowtarzalną scenerię do spacerów, spotkań i wspólnego świętowania.

Kortowski Park Świateł będzie doskonałą propozycją zarówno dla rodzin z dziećmi, grup znajomych, studentów, jak i par szukających romantycznego miejsca na wieczorny spacer. To wydarzenie połączy naturę, światło i wyjątkową atmosferę Kortowa, przypominając, że jubileusz Uniwersytetu to święto całej społeczności akademickiej oraz miasta.

Na uczestników czekać będą rozświetlone alejki, kolorowe iluminacje, bajkowy klimat i przestrzeń, która zachęci do zatrzymania się na chwilę, zrobienia pamiątkowych zdjęć i poczucia magii nadchodzącego lata. Zieleń Parku Kortowskiego w połączeniu ze światłem stworzy wyjątkową oprawę finału obchodów 27-lecia UWM.

Miejsce: Park Kortowski UWM

Park Kortowski UWM Adres: ul. Czesława Kanafojskiego 10, Olsztyn

ul. Czesława Kanafojskiego 10, Olsztyn Wejście: bezpłatne

Spotkajmy się od 12 do 14 czerwca w rozświetlonym Kortowie i poczujmy tę magię razem!