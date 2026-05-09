Tragiczny pożar w mieszkaniu. Strażacy dokonali makabrycznego odkrycia

Dramatyczna akcja na parterze budynku w Szczytnie

Informacja o gęstym dymie wydobywającym się z okien mieszkania na parterze piętrowego budynku przy ulicy Bohaterów Westerplatte dotarła do służb w sobotę przed godziną 12.00. Pod wskazany adres bezzwłocznie skierowano jednostki straży pożarnej, funkcjonariuszy policji oraz zespoły pogotowia ratunkowego.

Kiedy ratownicy dotarli na miejsce, klatka schodowa była już silnie zadymiona. Część mieszkańców z sześciu lokali znajdujących się w budynku zdołała ewakuować się na własną rękę. Strażacy musieli jednak udzielić pomocy trzem osobom, bezpiecznie wyprowadzając je na zewnątrz.

Szokujące odkrycie w spalonym lokalu

W trakcie przeszukiwania pomieszczeń, w których pojawił się ogień, strażacy natknęli się na ciała dwóch dorosłych osób. Przybyli na miejsce medycy mogli jedynie potwierdzić zgon ofiar pożaru.

- Na razie nie znamy tożsamości tych osób, trwa identyfikacja – przekazała PAP mł. asp. Agata Stefaniak ze szczycieńskiej policji.

Trwa policyjne śledztwo w sprawie przyczyn ognia

Choć sam pożar został skutecznie opanowany przez strażaków, praca służb na miejscu zdarzenia trwa. Funkcjonariusze policji, działający pod ścisłym nadzorem prokuratury, prowadzą intensywne czynności mające na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności dramatu. Śledczy koncentrują się na ustaleniu:

co było bezpośrednią przyczyną pojawienia się ognia,

jakie były dokładne okoliczności tragicznej śmierci ofiar,

kim są osoby, których ciała znaleziono w zgliszczach.

Obecnie służby nie wykluczają żadnego scenariusza – badają, czy pożar był wynikiem tragicznego zbiegu okoliczności, czy też przyczyniły się do niego działania osób trzecich.

Dalsze kroki śledczych po tragedii w Szczytnie

Miejsce tragicznego pożaru zostało starannie zabezpieczone przez organy ścigania. Śledczy będą teraz drobiazgowo analizować wszelkie możliwe ślady – w tym stan techniczny instalacji elektrycznej oraz ewentualną obecność materiałów łatwopalnych. Priorytetem pozostaje również odpowiedź na pytanie, kim dokładnie były ofiary i czy na co dzień zamieszkiwały spalone mieszkanie.

