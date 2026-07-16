Świetne wieści dla wszystkich, którzy planują spędzić długi weekend w Augustowie! A przynajmniej jego początek. Pogoda między 16 a 19 lipca pokaże swoje dwa oblicza – najpierw to piękne, letnie, a potem niestety to znacznie bardziej kapryśne. Trzeba będzie dobrze zaplanować czas, by w pełni wykorzystać słońce.

Zaczynamy z wysokiego C! Już w czwartek, 16 lipca, termometry pokażą przyjemne 27 stopni Celsjusza, a na niebie zobaczymy tylko umiarkowane zachmurzenie. Co najważniejsze, nie spadnie ani jedna kropla deszczu, a lekki wiatr nie będzie w niczym przeszkadzał. Idealnie.

Piątek (17 lipca) to będzie prawdziwy hit tego weekendu. Absolutny top. Termometry pokażą niemal 27 stopni, a niebo będzie idealnie bezchmurne. To będzie dzień stworzony do wypoczynku nad wodą. Wiatr ucichnie jeszcze bardziej, więc warunki będą wręcz wymarzone. Jeśli macie urlop, to właśnie ten dzień trzeba wykorzystać na maksa.

Niestety, wszystko co dobre, kiedyś się kończy. W sobotę (18 lipca) czeka nas bolesne zderzenie z rzeczywistością. Temperatura spadnie do około 24 stopni, ale co gorsza, nadciągną solidne opady deszczu. Wiatr też da o sobie znać, więc aura zdecydowanie nie będzie sprzyjać aktywnościom na świeżym powietrzu. To będzie totalne załamanie pogody.

Niedziela (19 lipca) przyniesie lekką poprawę, ale o powrocie do letniego raju nie ma mowy. Na niebie utrzyma się duże zachmurzenie i może przelotnie popadać. Temperatura wzrośnie do około 25 stopni w dzień, ale noce staną się chłodniejsze – termometry wskażą zaledwie 15 stopni. To już nie będzie to samo, co na początku weekendu.

Augustów: Jak wykorzystać tę pogodę?

Czwartek i piątek to dni, które trzeba spędzić na zewnątrz. Bez dwóch zdań. Plażowanie, kajaki, rowerki wodne – to idealny czas na wodne szaleństwo. Słońce i wysoka temperatura będą waszymi sprzymierzeńcami. Korzystajcie, póki można! Sobota to niestety dzień, w którym plany na plażę trzeba będzie odłożyć na inny termin. Deszcz skutecznie pokrzyżuje plany. Zamiast tego, warto wybrać się na spacer z parasolem lub po prostu odpocząć w jednym z lokalnych lokali. Niedziela, choć wciąż pochmurna, pozwoli już na dłuższy spacer brzegiem jeziora, ale bez gwarancji suchej odzieży.

Dane pogodowe: OpenWeather

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