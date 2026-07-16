Kto liczył na stabilną, wakacyjną aurę w Olsztynie, może się lekko rozczarować. Pogoda w najbliższych dniach będzie kapryśna i zmienna niczym chorągiewka na wietrze. Będą chwile idealne na plażowanie nad jeziorem, ale będą też momenty, w których parasol okaże się niezbędny.

Zaczynamy już w czwartek, 16 lipca. I niestety, nie będzie to wymarzony start urlopu. Mimo że termometry pokażą całkiem przyjemne wartości, od około 18 do 26 stopni, to słońca zobaczymy niewiele. Niebo nad Olsztynem będzie szczelnie zasnute chmurami, a to skutecznie odbierze urok letniego dnia. Wiatr na szczęście pozostanie łagodny, wiejąc z prędkością około 2 m/s. Deszczu nie będzie, ale atmosfera może być nieco senna i ponura.

Ale uwaga! Całe słońce, którego zabraknie w czwartek, uderzy ze zdwojoną siłą w piątek, 17 lipca. To będzie absolutnie najlepszy dzień tego okresu! Termometry poszybują w górę i pokażą nawet 29 stopni w cieniu. Przy minimalnej temperaturze na poziomie 16 stopni i niemal bezchmurnym niebie szykuje się prawdziwie letni, gorący dzień. Idealny. Wiatr pozostanie słaby, więc nic nie zakłóci wypoczynku. Jeśli macie w planach plażę, to właśnie ten dzień musicie wykorzystać w stu procentach. Lepszej okazji nie będzie.

Dlaczego? Bo weekend, niestety, przyniesie załamanie pogody. Sobota, 18 lipca, to będzie dzień, w którym aura pokaże pazur. Temperatura spadnie do maksymalnie 25 stopni, ale odczuwalnie będzie chłodniej przez znacznie silniejszy wiatr, który w porywach osiągnie ponad 4 m/s. Co gorsza, pojawią się opady deszczu. Nie będą to ulewy, ale wystarczą, by skutecznie pokrzyżować plany na świeżym powietrzu.

Niedziela, 19 lipca, przyniesie lekką poprawę, ale o powrocie piątkowego ciepła nie ma mowy. Na niebie znów pojawi się słońce, ale będzie się ono przeplatać z chmurami. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia sięgnie 25 stopni, jednak poranek i noc będą już wyraźnie chłodne, z temperaturą spadającą do zaledwie 13 stopni. Wiatr na szczęście nieco osłabnie. To będzie dzień dobry na spacer, ale na pewno nie na całodzienne plażowanie.

Jak wykorzystać taką pogodę w Olsztynie?

Plan działania jest prosty: cały wysiłek turystyczny trzeba skupić na piątku! To wtedy warunki będą idealne na korzystanie z uroków mazurskich jezior. Kajaki, rowerki wodne, opalanie na plaży – wszystko, co kojarzy się z latem, trzeba zaplanować właśnie na ten dzień. W pochmurny czwartek i chłodniejszą niedzielę warto postawić na aktywne spacery i wycieczki piesze wokół jezior. A co z deszczową sobotą? To może być dobry moment, by nadrobić zaległości książkowe lub znaleźć przytulną kawiarnię z widokiem na deszczowe miasto.

Dane pogodowe: OpenWeather

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