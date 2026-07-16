Kto liczył na stabilną, letnią aurę w Mikołajkach, ten może się lekko rozczarować. Pogoda w najbliższych dniach zafunduje nam prawdziwą karuzelę – od upalnego słońca po deszcz i wyraźne ochłodzenie. Trzeba będzie dobrze planować każdy dzień, by wycisnąć z Mazur jak najwięcej.

Zacznie się całkiem obiecująco. Już w czwartek, 16 lipca, poczujemy powiew prawdziwego lata, bo termometry pokażą przyjemne 26 stopni. Jedynym minusem będzie spore zachmurzenie, więc o idealną opaleniznę może być trudno. Wiatr na szczęście pozostanie łagodny, nie przekraczając 2 m/s.

Ale to piątek będzie prawdziwym królem tego tygodnia! To będzie ten dzień. Temperatura poszybuje do 28 stopni Celsjusza, a na niebie nie zobaczymy ani jednej chmurki. Po prostu idealnie. Jeśli macie w planach plażowanie, żeglowanie czy kąpiel w jeziorze – to jest właśnie ten moment. Korzystajcie, bo dobra pogoda nie zostanie z nami na długo.

Niestety, już w sobotę aura pokaże swoje drugie, znacznie mniej sympatyczne oblicze. Temperatura co prawda spadnie nieznacznie, do 25 stopni, ale to nie ona będzie głównym problemem. Nad Mikołajki nadciągną deszczowe chmury, które przyniosą słabe opady. Do tego zerwie się mocniejszy wiatr, wiejący z prędkością około 4 m/s. Weekend zacznie się więc dość ponuro.

Niedziela, 19 lipca, przypieczętuje pogodowe załamanie. To będzie najchłodniejszy dzień w prognozie. Słupki rtęci zatrzymają się na zaledwie 23 stopniach, a nocą temperatura spadnie do około 14 stopni. Niebo pozostanie pochmurne i niewykluczone są kolejne, choć już niewielkie opady. Na letni żar nie ma co liczyć.

Jak zaplanować pobyt w Mikołajkach?

Jeśli planujecie wodne szaleństwo, to piątek jest waszym dniem. Słońce, 28 stopni i bezchmurne niebo to wymarzone warunki na opalanie, kąpiel w jeziorze czy rejs żaglówką. To właśnie wtedy warto wycisnąć z urlopu jak najwięcej, bo pogoda będzie do tego idealna. Niestety, weekend to już zupełnie inna bajka. Sobotni deszcz i silniejszy wiatr skutecznie przegonią plażowiczów. Niedziela, z temperaturą ledwo przekraczającą 20 stopni, również nie będzie sprzyjać aktywnościom na wodzie. To raczej czas na spacer po mieście w cieplejszym ubraniu i wizytę w jednej z portowych tawern. Parasol może okazać się ważniejszy od kremu z filtrem.

Dane pogodowe: OpenWeather

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