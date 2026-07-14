Pijana 67-latka wiozła 9-letnią wnuczkę. Groźne zdarzenie na Likusach w Olsztynie

Krok od tragedii. Za kierownicą siedziała nietrzeźwa kobieta

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 13 lipca 2026 roku, około godziny 20:00 na osiedlu Likusy w Olsztynie. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, kierująca samochodem marki Nissan nie dostosowała prędkości do warunków panujących na drodze, w wyniku czego straciła panowanie nad pojazdem i doprowadziła do jego wywrócenia.

W samochodzie była 9-letnia wnuczka

W chwili zdarzenia w aucie znajdowała się również 9-letnia wnuczka kierującej. Mimo groźnie wyglądającej kolizji, zarówno dziewczynka, jak i jej babcia nie odniosły żadnych obrażeń.Policjanci podkreślają, że sytuacja mogła zakończyć się znacznie poważniejszymi konsekwencjami.

Ponad 1,5 promila alkoholu. Policja zatrzymała prawo jazdy

Podczas interwencji funkcjonariusze sprawdzili stan trzeźwości kierującej. Badanie alkomatem wykazało, że 67-letnia kobieta miała ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie.Policjanci natychmiast zatrzymali jej prawo jazdy. Kobieta odpowie teraz przed sądem za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości. Prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu jest przestępstwem. O wymiarze kary dla 67-latki zdecyduje sąd. Oprócz odpowiedzialności karnej musi liczyć się z wieloletnim zakazem prowadzenia pojazdów oraz wysoką grzywną. Policja po raz kolejny apeluje do kierowców o rozsądek i przypomina, że nawet niewielka ilość alkoholu za kierownicą może doprowadzić do tragedii.

POSŁUCHAJ: mówi Anna Balińska z olsztyńskiej policji