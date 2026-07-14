Nie żyje 17-latek, 6 osób w szpitalu. Pierwsze ustalenia po tragedii na DK58

17 latek nie miał prawa jazdy, a czworo pasażerów (w wieku od 16 do 33 lat), było pod wpływem alkoholu. Takie są wstępne ustalenia funkcjonariuszy po tragicznym wypadku na drodze krajowej nr 58. W poniedziałek (13.07) przed godziną 22:00 na wysokości miejscowości Zielonka, w pobliżu Szczytna kierujący audi 17 latek-na zakręcie stracił kontrolę nad autem i czołowo zderzył się z Volvo, którym kierowała 44-letnia mieszkanka powiatu kętrzyńskiego. Pomimo podjętej akcji ratunkowej życia 17-letniego kierowcy Audi nie udało się uratować.

Wszyscy pasażerowie pojazdu marki Audi (21-letni mieszkaniec gminy Dźwierzuty, 19-letni mieszkaniec Szczytna, 16-letni mieszkaniec Szczytna oraz 33-letni mieszkaniec gminy Dźwierzuty)- byli nietrzeźwi. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący również mógł znajdować się pod wpływem alkoholu. Okoliczność ta zostanie potwierdzona po uzyskaniu wyników przeprowadzonych badań - mówi oficer prasowa policji w Szczytnie - mł. asp. Agata Stefaniak.

Dwóch pasażerów Audi, 19-latek i 16-latek, oddaliło się z miejsca zdarzenia jeszcze przed przyjazdem służb. Udali się do swoich domów. Policjanci ustalili ich miejsce przebywania. Obaj młodzi mężczyźni zostali przewiezieni do szpitala.

Do szpitali zostało przewiezionych łącznie sześć osób. Volvo podróżowały cztery osoby, 44-letnia kierująca oraz troje pasażerów, 40-letni mieszkaniec powiatu bartoszyckiego, 54-letni mieszkaniec powiatu kętrzyńskiego i 52-letnia mieszkanka powiatu kętrzyńskiego. Trasa po wypadku przez kilka godzin była nieprzejezdna, wyznaczono objazdy. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratora.