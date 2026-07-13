Wybujała roślinność zagrożeniem. Trwa koszenie poboczy dróg na Warmii i Mazurach

Latem, zgodnie z przyjętymi standardami pobocza przy drogach krajowych, wojewódzkich i miejskich kosi się zazwyczaj raz lub dwa razy. Drogowcy – niezależnie od ustalonego harmonogramu – interweniują wszędzie tam, gdzie konieczne jest natychmiastowe poprawienie widoczności.

HARMONOGRAM I TRYB INTERWENCYJNY

W tej chwili dobiega końca pierwsze koszenie w pasach dróg wojewódzkich. Drugie koszenie przewidziane jest na przełomie sierpnia i września. Natomiast, zwłaszcza w sytuacji takiej jaką mamy obecnie, czyli dość obfite opady deszczu i szybszy porost traw, niezależnie od tego co robią wykonawcy, my też na bieżąco reagujemy. Nasi pracownicy monitorują sytuację, działamy również w trybie tak zwanym interwencyjnym. Mamy ponad 1800 km dróg wojewódzkich w regionie. A kosimy w miejscach szczególnie istotnych dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Są to zakręty, skrzyżowania, zjazdy czy też miejsca, gdzie jest potrzebny szybki dostęp do jakiś urządzeń infrastruktury drogowej. Pilnujemy też by zarośla nie zasłaniały znaków drogowych - wyjaśnia Karol Głębocki z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.

KOSZENIE W OLSZTYNIE

W Olsztynie rozpoczęło się już drugie koszenie terenów zielonych. Jak zapewnia rzecznik Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu, pewne miejsca traktowane są priorytetowo.

Dlatego prace rozpoczęły się od strzyżenia terenów wzdłuż pasów drogowych, a także przy skrzyżowaniach, w celu zachowania tak zwanego trójkąta widoczności. To jest szczególnie ważne, gdy kierowca wyjeżdża z drogi podporządkowanej. Zadanie związane ze strzyżeniem terenów miejskich realizuje zewnętrzny wykonawca. Zgodnie z zawartą umową, trawniki podczas odbioru powinny być przystrzyżone do około dziewięciu centymetrów. Jeśli w ciągu roku otrzymujemy sygnały od mieszkańców o roślinności, która może ograniczać widoczność w pasie drogowym, podejmowane są interwencje. Są to jednak sporadyczne sytuacje. Zgłoszenia można kierować bezpośrednio do Biura Obsługi Klienta ZDZiT w Olsztynie (telefonicznie, mailowo, pisemnie, osobiście) - dodaje Michał Koronowski.

O koszeniu poboczy dróg na Warmii i Mazurach oraz podobnych pracach w Olsztynie: Karol Głębocki i Michał Koronowski