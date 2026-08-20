Nasz Olsztyn coraz bliżej. Kody QR w autobusach i tramwajach. Nowa aplikacja dla mieszkańców

Kody QR w autobusach i tramwajach. Tak aktywujesz bilet

Pasażerowie, którzy kupią w aplikacji „Nasz Olsztyn” bilet jednorazowy lub krótkoterminowy, będą musieli go aktywować. Po wejściu do autobusu lub tramwaju wystarczy zeskanować znajdujący się w pojeździe kod QR. Cała procedura ma odbywać się bezpośrednio w aplikacji. Rozwiązanie ma ułatwić korzystanie z komunikacji miejskiej i ograniczyć konieczność korzystania z tradycyjnych form zakupu biletów.

„Nasz Olsztyn” to nie tylko bilety

Nazwa może sugerować aplikację przeznaczoną wyłącznie dla pasażerów, ale jej możliwości mają być znacznie większe. „Nasz Olsztyn” ma połączyć najważniejsze codzienne usługi miejskie w jednym miejscu. W aplikacji znajdą się między innymi bilety komunikacji miejskiej, informacje dotyczące parkingów, wydarzeń oraz miejskich usług. Ma ona być więc przydatna nie tylko podczas podróży autobusem czy tramwajem, ale także przy planowaniu codziennych spraw w mieście.

Tańsze bilety miesięczne dla mieszkańców Olsztyna

Jedną z ważniejszych funkcji będą również bilety miesięczne dla mieszkańców Olsztyna. Mają być one tańsze niż bilety przeznaczone dla osób spoza miasta. Aplikacja ma być w przyszłości rozwijana o kolejne miejskie udogodnienia i usługi, dzięki czemu jej znaczenie dla mieszkańców ma stopniowo rosnąć.

Zniżki, darmowa kawa i promocje lokalnych firm

„Nasz Olsztyn” ma być także miejscem spotkania mieszkańców z lokalnymi przedsiębiorcami. W ramach programu partnerskiego firmy mogą przygotować specjalne oferty dostępne wyłącznie dla użytkowników aplikacji. Na mieszkańców mogą czekać między innymi zniżki na śniadania, darmowa kawa, tańsze wejścia na zajęcia czy inne promocje. Dla lokalnych przedsiębiorców to z kolei szansa na dotarcie do mieszkańców korzystających z aplikacji podczas codziennych aktywności. Zamiast klasycznej reklamy ich oferta ma być częścią miejskiego ekosystemu.

Kiedy ruszy „Nasz Olsztyn”?

Aplikacja ma być dostępna zarówno na urządzeniach z systemem Android, jak i iOS. Pojawienie się kodów QR w autobusach i tramwajach oznacza, że przygotowania do uruchomienia systemu są już zaawansowane. „Nasz Olsztyn” powstaje w ramach projektu „Cyfrowy Olsztyn 2.0”, realizowanego ze środków unijnych z programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021–2027. Dla mieszkańców oznacza to jedno: coraz więcej miejskich spraw będzie można załatwić z poziomu jednego telefonu.

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